"Elektrik için yakıt, salı veya çarşamba gelecek”

Kıb-Tek’te yaşanan yakıt sorunu Başbakanlık'ta Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ele alındı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile Kıb-Tek yetkilileri de katıldı.

Toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, ülkede yakıt kaynaklı herhangi bir elektrik kesintisinin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını iddia etti.

Kamuoyunda ülkede akaryakıt sıkıntısı olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başbakan Saner, fueloilin getirecek gemi bulunması konusunda bir sıkıntı yaşandığını ancak sorunun aşıldığını savundu.

Başbakan Saner, en geç 15 Ağustos’da Hatay Dörtyol’daki rafineriden yükleme yapılacağını ve Salı gecesi veya Çarşamba sabahı adada olacağını kaydetti. Başbakan Ersan Saner, ülkeye yakıt gelene kadar geçecek sürede ihtiyacın nasıl karşılanacağına ilişkin de detayları kamuoyuyla paylaştı Elektrik kesintilerinin nedenine de açıklık getiren Başbakan Saner, yakıt sıkıntısından kaynaklanan herhangi bir planlı kesinti olmadığını söyledi.

Güneyden kuzeye elektrik desteği

Üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü kesinti

“Endişe edilecek bir durum olmayacak”

Endişe edilecek bir durum olmayacağını vurgulayan Saner, Başbakan Yardımcısı Arıklı ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile birlikte pazartesiden bu yana konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

“12 bin tonluk yakıt ülkeye gelecek”

Gemi bulunmasında yaşanan sıkıntıya rağmen geminin dün itibarı ile İzmit’ten TPİC tarafından temin edildiğini ifade eden Saner, geminin en geç 15 Ağustos sabahı Hatay Dörtyol’daki rafineriye ulaşacağını bildirdi. 17 Ağustos gecesi veya 18 Ağustos sabahı geminin adada olacağını açıklayan Başbakan Saner, 12 bin tonluk yakıtın ülkeye geleceğini söyledi.

“Elimizde 4 bin 899 ton fuel oil bulunuyor”

Şu an itibarı ellerinde 4 bin 899 ton fuel oil bulunduğunu kaydeden Saner, bunun yanında arzın karşılanabilmesi için AKSA’dan da 3 bin tonluk yakıtın 5 gün içerisinde Teknecik’teki santrale taşınmasının planlandığını açıkladı.

“Dolayısıyla elimizde 8 bin ton yakıt bulunacaktır” diyen Saner, bunlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde bin veya 2 bin ton yakıtı hazır bulundurarak, gidişata göre bunu, ro-ro gemileriyle üzerinde adaya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ağustos ayının elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı ayların başında geldiğini dile getiren Saner, günlük ortalama yakıt harcamasının bin ton civarında olduğunu söyledi.

AKSA’dan sağlanacak ve ellerindeki mevcut fuel oil ile 8 bin ton yakıta 17 Ağustos’a kadar ulaşmayı hedeflediklerini belirten Saner, yakıt taşımacılığının 17 Ağustos’tan sonra AKSA’dan devam edecek olması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.

Başbakan Saner, Kıb-Tek’n günlük ortalama bin ton olan üretime harcadığı yakıtı 800 tona indirerek, aradaki yüzde 20’lik farkı da AKSA’dan artı enerji alarak tamamlamayı hedeflediğini kaydetti. Saner, halkın rahat bir şekilde yaşamını sürdüreceğini ve bu konuda problem yaşanmayacağını tekrarladı.

Herhangi bir sıkıntı olmadan, ellerinde Anavatan Türkiye’de hazır bekletecekleri minimum bin, ihtiyaca göre 3 bin tona kadar ulaşabilecekleri bir yakıtın hazır bulunacağını söyleyen Saner, ancak buna en son noktada sıkışıldığı takdirde başvurulacağını ifade etti.

“Halk elektrik enerjisi konusunda sıkıntı yaşamayacak”

Bugün yaptıkları toplantıyla 10 günlük süreci planladıklarını belirten Saner, halkın bu aylarda elektrik enerjisi konusunda sıkıntı yaşamayacağını vurguladı.

Ağustos ayının enerji üretiminin ve tüketiminin en yüksek ay olduğunu yineleyen Saner, kesintiler konusunda vatandaşların kafasındaki soru işaretlerine de değindi. Hemen hemen her yıl yaz ve kış aylarında pik değerlerin yükseldiği noktalarda makineler ve santrallerden kaynaklanan arızalar ortaya çıktığını ifade eden Saner, bundan dolayı elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Elektrik kesintisi yapma gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizen Saner, ancak arızadan dolayı kesintilerin yaşanabileceğini kaydetti..