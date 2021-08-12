Güneyden kuzeye elektrik desteği

Kıbrıs’ın güneyinin, 12-17 Ağustos tarihleri arasında kuzeye elektrik sağlayacağı Kıbrıs Rum Basını’na yansıdı.

Politis, kuzeyde bir santralde hasar meydana gelmesi ve yakıt temininde yaşanan gecikme nedeniyle, güneyden kuzeye elektrik sağlanacağını yazdı.

Habere göre, kuzeyin 24 saat boyunca elektrik ihtiyacı karşılanacak, günün saatine bağlı olarak 20MW (gece yarısından sonra ve sabahtan sonra) ile 40MW (öğleden sonra ve akşam) arasında güç verilecek.

Gazete ayrıca, öğleden sonra ve akşam saatlerinde de kuzeyin elektrik ihtiyaçlarının kısmen karşılandığını yazdı.

Temin edilen tüm elektriğin, Güven Artırıcı Önlemlerde belirtildiği üzere mahsup bazında daha sonraki bir aşamada iade edileceği de belirtildi.

Konuyla ilgili olarak KIB-TEK yetkililerine ulaşmak mümkün olmadı.