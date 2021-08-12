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Üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü kesinti

Üretim yetersizliği nedeniyle dönüşümlü kesinti

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, üretim yetersizliği nedeniyle bugün ülke genelinde 14.00-22.00 saatleri arasında, birer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu.

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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, üretim yetersizliği nedeniyle bugün ülke genelinde 14.00-22.00 saatleri arasında, birer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması istendi.

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