Elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu 2 araçta yangın

Gemikonağı- Yedidalga’da Şht. Nejdet Levent Caddesi üzerinde dün saat 07.00 sıralarında Muhammet Uyar’ın kullandığı; Lefkoşa Küçük Kaymaklı Mehmet Ali Sokak'ta ise 19.30 sıralarında Seyit Ali Saadetoğlu yönetiminde seyir halindeki araçlarda yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre her iki salon araçta çıkan yangınların sebebi, elektrik aksamlarının kısa devre yapması olarak belirlendi.

Yangın sonucu araçlarda maddi hasar hasar oluştu. Polisin yangınlarla ilgili soruşturması devam ediyor.