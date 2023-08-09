Turunçlu’da faaliyet gösteren bir alçıpan dekorasyon atölyesinde kaynak yapan Ahmet AKŞAR (E-25), kaynak makinesine bağlı olup içerisinde elektrik akımı bulunan açık elektrik kablosuna sağ dizi ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.