‘El yapımı’ bombalı saldırı

Serap ŞAHİN

Lefkoşa Salı akşamı patlama olayı ile sallandı. Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli işletmede meydana gelen patlamanın "bombalı saldırı" olduğu açıklandı, bir kişi tutuklandı.

Polis, itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanlarının geniş güvenlik önlemi aldığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Saldırıda işletmenin direktörlerinden Hasan Efe’nin şüphelendiği şahıs olan ve 2 ay önce telefonla tehditte bulunduğu iddia edilen 39 yaşındaki M.Ş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. M.Ş’nin soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Öte yandan yaşanan olayda maddi hasara uğrayan işletmenin direktörlerinden Ender Meta, yaptığı açıklamada “Olayın şirketle ticari hiçbir bağlantısı yoktur” dedi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre saldırı, el yapımı bomba ile gerçekleşti. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren eski mühimmat uzmanlarından Emekli Albay Öcal Dallı, yaşanan olayla ilgili yorum ve açıklama yapmak istemedi, olayın tetikleyici olabileceğini vurguladı.

Mahkemede neler konuşuldu?

"Motorlu araç paket bıraktı, patlama meydana geldi"

“Şirket direktörünün şüphelendiği tek isim olduğu için tutuklandı”

Patlayıcı madde el yapımıydı

Öte yandan YENİDÜZEN, polis kaynaklarından edindiği bilgilerde, patlayıcı maddenin el yapımı olduğunu öğrendi.

Söz konusu maddenin içeriğine ilişkin araştırmanın ise sürdüğü ifade edildi.

“Tetikleyici olaylar zincirine sebep olabilir”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Emekli Albay Öcal Dallı, bu tip güvenlik olaylarının tetikleyici olaylar zincirine sebep olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek herhangi bir açıklama yapmayacağını kaydetti.

Dallı, görev süresi boyunca bu tip kriminal olayların yaşanmadığını, ülkede her gün farklı olayların ortaya çıkmaya başladığına da vurgu yaptı.

Emlak Dünyası Direktörlerinden Ender Meta:

“Olayın şirketle ilgisi yoktur”

“Olayın şirketle ilgisi yoktur”