El valizindeki 600 bin Euro ile Ercan’dan ülkeye girmek isterken yakalandı

El valizi içindeki 600 bin Euro ile Ercan Havaalanı’ndan ülkeye girmek isterken yakalanan zanlı Y. K. T, paranın ‘yatırım amaçlı’ olduğunu beyan etse de ‘paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahat bulunmadığı” gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, zanlının daha önce de ‘Mülk ve Konut alımı’ amacıyla ülkeye 600 bin Euro ile girdiğini ifade etti.

“Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y. K. T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Sami Güneş, olayla ilgili bulguları aktardı. Güneş 19 Temmuz tarihinde Ercan Güvenlik Amirliğinden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanına saat 18.30 ülkeye giriş yapan zanlı Y. K. T.’nin tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500 bin EURO parayı Ercan Gümrük Şubesine "Yatırım" Amaçlı getirdiği para olarak beyan ettiğini anlattı. Polis ardından zanlıyla ile ilgili kayıtlarda yapılan kontrol neticesinde 24 Mart 2022 tarihinde yapılmış 600 bin EURO'luk Mülk ve Konut alımı açıklamalı bir beyanının daha olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek konu beyanındaki 600 bin Euro para ile ilgili izahat istediklerini, bunun üzerine zanlının Girne' den bir arkadaşı adına mülk alarak konu mülkü sattığı beyanında bulunduğunu aktardı. Polis yapılan bu izahatın şüpheli görüldüğünü ayrıca tasarrufundaki para ile ilgili izahat istenmesine müteakip, Parayı Girne' den mülk ve Taksi T izni almak için getirdiğini, konu paranın daha önce getirdiği ve tekrar Türkiye’ye götürdüğü 600 bin Euro’dan kalan para olduğu beyanında bulunduğunu belirtti.

“Paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahat bulunmadı”

Polis zanlı mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek 24 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanından "Konut ve Mülk alımı" olarak beyan ederek KKTC'ye getirdiği 600,000 Euro 25 Mart 2022 tarihinde Ercan Hava Limanından beyan etmeden KKTC' den nakit olarak beraberinde çıkardığını belirtmesi üzerine aleyhine Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçlaması ile bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sami Güneş meselenin tahkikatının devam ettiğini yapılan beyan, paranın KKTC' ye girişinden sonra izinin kaybedilmesi ve Paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahatının bulunmaması nedeniyle bir Suç Geliri Aklama faaliyeti olma olasılığı bulunduğunu, bu bağlamda tahkikatın yeni olduğunu da belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.