El-Sen'den Güneşköy Trafo Merkezi'nde şok eylem!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) şok eylemlerine başladı. Sendika yönetimi yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Güneşköy Trafo Merkezi'nde açıklama yapıyor.
A+A-
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, (El-Sen) Güneşköy Trafo Merkezi önünde yaptığı eylem kapsamında 'kabak kesti', Başbakan Ünal Üstel, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun'u protesto etti.
DETAYLAR GELECEK
Bu haber toplam 278 defa okunmuştur
Etiketler : ElSen