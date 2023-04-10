EL-SEN eylemde: "AKSA'ya hayır!"

AKSA'ya peşkeş yasası olarak ifade edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı EL-SEN'in başlattığı eylemlilik süreci 13'üncü gününe girdi.

Sendikal Platform'un da desteklediği eylemde tansiyon erken tırmandı.

Eylemciler gelir gelmez Meclis kapısına vurmaya başladı.

Eylemcilerin, kaynaklanan ve zincirlenen Meclis ana giriş kapısını açmak için sallaması ve zorlaması üzerine polis müdahale etti.

Yaşanan zorlama sonrası Meclis'in kaynaklanan kapısı kırıldı, polis Meclis önüne etten duvar ördü.

Eylemciler yolun trafiğe açık kısmını demir bariyerleri iterek kapattı.

Meclis önünde trafiğin tek şeritten akmaya devam etmesi için demir bariyerler çoğaltılmış durumda.

Yasa tasarısı 3'üncü kez...

Söz konusu yasa tasarısı bugün 3'üncü kez Meclis Genel Kurul gündeminde onaya sunulmaya çalışılacak.

Tasarı diğer iki denemede, stenografların ek mesai eylemlerine takılmıştı.