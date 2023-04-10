"TC Elçisi Meclis önünde soytarılıklar gördüğünü söylemiş, biz 40 yıldır görüyoruz"

Kapının kırılmasının ardından açıklama yapan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, TC'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun dün Karpaz'da yaptığı bir konuşmada "1 haftadır meclis önünde soytarılıklar görüyorum" dediğini ifade ederek, "Biz 40 yıldır soytarılıklar görüyoruz" dedi.

Cesurer, başbakan ve bakanların bugünler için değiştirildiğini iddia etti.