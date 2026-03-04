“EKTAM emekçilerine belirli bir ödeme yapıldı, hayat pahalılığı uygulanmadı”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ektam Kıbrıs Ltd.’de süren grevin 27’nci gününde işveren tarafından işçilere belirli bir ödeme yapıldığını ancak bu ödemenin kamuoyuna yansıtıldığı şekilde hayat pahalılığı uygulanarak yapılmadığını açıkladı.

DEV-İŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na işveren tarafından işçilere maaşlarının hayat pahalılığı oranında ödendiği bilgisinin verildiği belirtilerek bunun “tamamen yanıltıcı” olduğu ifade edildi. Açıklamada, işçilere yapılan ödemenin grev öncesinde çalışılmış olan 6 günlük maaşa ilişkin olduğu, söz konusu ödemenin hayat pahalılığı uygulanarak değil asgari ücret artışı esas alınarak yapıldığı kaydedildi.

DEV-İŞ, işverenin kamuoyuna ve yetkililere yanlış beyanda bulunmaya devam ettiğini de vurguladı.

Açıklamada ayrıca, bugün Ektam Kıbrıs Ltd.’de mahkeme kararına rağmen işyeri içerisine yabancı kişilerin davet edildiği belirtildi. Üç kişinin iş görüşmesine geldiklerini beyan ederek fabrikaya girmek istediği ifade edildi.

DEV-İŞ, Ektam Kıbrıs Ltd.’de görevli gıda mühendisi grevde olmasına rağmen, tanklarda bulunan ürünlerden numune alınarak test edilmesi amacıyla eski bir makine teknisyeni ve kurum çalışanı olmayan bir gıda mühendisinin, dün verilen mahkeme kararı hiçe sayılarak bugün grevde bulunan gıda mühendisinin görevini yerine getirmek üzere işyerine getirildiğini açıkladı.

Yapılan tüm bu uygulamaların yasa dışı olduğu belirtilen açıklamada, konuya ilişkin polise başvuru yapıldığı ve gerçekleştirilen tüm yasa dışı uygulamaların hukuk önünde değerlendirileceği ifade edildi.

DEV-İŞ, çağrılarının ilk günkü ile aynı olduğunu vurgulayarak, “İşveren sendika ile masaya oturmalı, toplu iş sözleşmesi imzalanmalı ve iş devam etmelidir. Biz hiçbir masadan kaçmıyoruz. İşvereni de bu masaya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.