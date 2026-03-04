Akaryakıta zam!
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Buna göre, 95 Oktan Benzin 44,12TL'den 52,12 TL'ye, 98 Oktan Benzin 45.12 TL'den 53,12 TL'ye, Euro Diesel 44.25 TL'den 49,25 TL'ye Gaz yağı ise 43.60 TL'den 50,25 TL'ye yükseldi.
Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
