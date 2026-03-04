Kıbrıs’a doğru havalanan İHA’lar Yunan F-16’ları tarafından düşürüldü

Lübnan yönünden Kıbrıs’a doğru şüpheli nesne ilerlediğinin saptanması üzerine Baf'taki "Andreas Papandreu" hava üssünden acil kalkış yapan 2 Yunan F-16’sı İnsansız Hava Aracı (İHA) olduklarına inanılan iki nesneyi Kıbrıs havasına girmeden düşürdü.

Philenews ve diğer internet gazeteleri, Baf üssünden acil kalkış yapan Yunan savaş uçaklarının İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğundan şüphelenilen iki nesneyi Kıbrıs hava sahasına girmeden önce engellediği bilgisini verdi.

Philenews Aegean havayolları şirketinin Larnaka’ya gitmek üzere bu sabah Atina’dan havalanan 902 sefer sayılı uçağının Atina’ya geri döndüğünü de bildirdi.

Haber göre Aegean’a ait yolcu uçağına, Larnaka Havalimanı’nda “hava tatbikatı olduğu ve iniş için biraz beklemesi” talimatı verildi.

Bunun üzerine pilot Atina’ya dönme kararı aldı. Uçağın yakıt ikmali yapacağı ve seferini gün içerisinde gerçekleştirecek. Haberde Rum hava sahasının uçuşlara açık olduğu da belirtildi.

'Şüpheli cisim' paniği kısa sürdü

Kıbrıs yönüne ilerleyen şüpheli bir cisim bilgisi üzerine bugün sabah saatlerinde alarm verilmiş, RIK’in aktardığı bilgilere göre, Lefkoşa’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde alarm durumuna geçildi ve personel önlem amacıyla binanın bodrum katlarına indirilmişti.

Şüpheli cismin önlenmesi amacıyla Yunanistan’a ait F-16 savaş uçakları havalandı ve havada önleme (interception) görevi icra etmişti.

Alarmın saat 10.00’dan kısa süre önce sona erdiği, Amerikan Büyükelçiliği personelinin görevine geri döndüğü bildirilmişti.