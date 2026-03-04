TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın imha edilmesine ilişkin konuştu. 'Her türlü önlemin alındığını' söyleyen Erdoğan, "NATO ile yakın istişare içindeyiz, işi şansa bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içerisinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.”