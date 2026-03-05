Güneydeki hükümet "tehdit yok" açıklaması yaptı
Ağrotur'daki İngiliz 'egemen' üssünde "güvenlik tehdidi" nedeniyle sirenlerin çaldığı ve bölge sakinlerine uyarı mesajı gönderildiği bildirildi.
A+A-
Ağrotur'daki İngiliz 'egemen' üssünde "güvenlik tehdidi" nedeniyle sirenlerin çaldığı ve bölge sakinlerine uyarı mesajı gönderildiği bildirildi.
Söz konusu 'tehdit' sirenleri, kısa bir süre sonra sona erdi.
Üs yetkilileri, Ağrotur'dan üç kilometre uzakta yabancı bir cisim görülmesi üzerine alarma geçildiğini bildirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü, her hangi bir tehdidin tespit edilmediğini açıkladı.
Sirenlerin çaldığı bölgede, yurttaşlara "güvenlik tehdidi uyarısı verildiği" ve evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıldığı bildirilmişti.
Bu haber toplam 661 defa okunmuştur
Etiketler : ağrotur üssü