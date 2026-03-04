Yunan F-16'larının iki İHA'yı engellediği haberi yalanlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, "Lübnan tarafından iki şüpheli nesne yaklaştığı bilgisi üzerine Andreas Papandreu hava üssünde konuşlanmış 4 Yunan F-16’sından 2’sinin havalandığı ve iki İnsansız Hava Aracını (İHA) hava sahasının Lübnan sınırında engellediği " yönündeki haberi yalanladı.

Milli Güvenlik Kurulu’nun öğle saatlerinde başladığı olağanüstü toplantı sonrasında basın brifingi veren Sözcü Konstantinos Letimbiotis “bu sabah şüpheli nesneye dair işaretler alındığını, ardından gerekli protokollerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bütün internet gazeteleri tarafından canlı yayınlanan basın brifinginde Letimbiotis, alarm verilerek acil kaldırılan Yunan uçaklarının araştırma yaptığını ancak hiçbir şey tespit etmediğini ve üsse geri döndüğünü söyledi.

“Özel şahıslar tarafından “drone” (insansız hava aracı / İHA) kullanmasının yasaklayan emirname çıkarılacağı", bilgisini de veren Letimbiotis İHA’ların yalnızca devlet birimleri tarafından kullanılabileceğini söyledi.