Evinde, kanunsuz eski eser, kayıtsız hava tüfeği ile ithali yasak fişek bulunan kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün, M.K’nin (E-52) kalmakta olduğu evde arama yapıldı.

Aramalarda kanunsuz olarak tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan toplam 13 adet Anfora testi, ülkeye ithali yasak olan Güney Kıbrıs menşeli toplam 18 adet av tüfeği fişeği ile kayıtsız hava tüfeği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Vatandaşlık vaadiyle dolandırdı

Girne’de, Eylül 2025’te meydana gelen olayda, zanlı A.M.(E-36), dolandırmak kastıyla kendisini vatandaş yapacağı vaadiyle bir şahsa yalan beyanda bulunarak, konu şahıstan sahtekarlıkla toplam bin ABD doları temin etti. Yürütülen ileri soruşturmada, A.M. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.