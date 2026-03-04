“Kıbrıs’taki saldırıya hazırlıksız değildik”

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Pazartesi günü İran yapımı bir insansız hava aracının adadaki Akrotiri Hava Üssü’nün pistine isabet etmesine rağmen, Birleşik Krallık’ın Orta Doğu’da bir çatışma ihtimaline ya da Kıbrıs’taki üslerine yönelik saldırılara karşı hazırlıksız olmadığını savundu.

Starmer, İngiliz Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, “Birkaç haftadır bölgedeki kabiliyetlerimizi önceden konuşlandırıyoruz. Bunu yaparken Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın temas halindeydik… Bu kapsamda radar sistemleri, kara konuşlu hava savunma unsurları, anti-drone sistemleri ve F-35 jetleri önceden konuşlandırıldı” dedi.

ABD ve İsrail’in Cumartesi günü İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana “birden fazla” İngiliz F-35 ve Typhoon savaş uçağının yalnızca Orta Doğu’da değil, Kıbrıs genelinde de operasyon yürüttüğünü söyledi.

“Gece boyunca ek görevler icra edildi. Typhoon’lar özellikle Katar’ı savunurken, F-35’ler diğer bölgesel aktörleri savundu” diyen Starmer, Salı gecesi muhtemelen Kıbrıs’tan havalanan F-35’lerin Ürdün üzerinde İran’a ait insansız hava araçlarını angaje ederek düşürdüğüne atıfta bulundu.

Starmer ayrıca İngiltere’nin “hava savunma füzelerini bugün yeniden tedarik ettiğini” belirtti ve Salı gecesi yaptığı duyuruyu yineleyerek iki adet AW159 Wildcat helikopterinin Kıbrıs’a konuşlandırılacağını, bu helikopterlerin “bu hafta” adaya ulaşacağını söyledi.

Buna ek olarak, Type 45 sınıfı muhrip HMS Dragon’un “Akdeniz’e konuşlandırılacağını” belirten Starmer, Kıbrıs dışındaki bazı üslerin ABD güçleri tarafından İran füzeleri ve rampalarına yönelik operasyonlar için kullanıldığını ifade etti.

“Attığımız adımlar bunlar. Vatandaşlarımızı korumak için ABD ile vardığımız mutabakat budur” dedi.

Ancak bu açıklamalar muhalefet lideri Kemi Badenoch’u tatmin etmedi.

“Ön konuşlandırma yaptığımızı söylüyor. Gönderdiğimiz tek gemi olan HMS Dragon hâlâ Portsmouth’ta. Gerçek şu ki Type 45’ler gelen füzeleri etkisiz hale getiremez. Bu yeterli değil. Uzun bir liste okudu ama konuyu bilenler bunun yeterli olmadığını biliyor. Daha fazlasını yapmalı” dedi.

Starmer ise buna karşılık olarak, 2010 ile 2024 yılları arasında iktidarda olan Muhafazakâr Parti’nin “savunma bütçesini kesmekle kalmadığını, 14 yıl boyunca her yıl orduya alım hedeflerini tutturamadığını” söyledi.

“Silahlı kuvvetlerde morali tarihinin en düşük seviyesine indirdiler ve ordumuzu içi boşaltılmış hale getirdiler” dedi.