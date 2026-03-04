Güneyde savaş karşıtı protesto düzenlenecek

Kıbrıs Barış Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik insansız hava aracı saldırıları ile Kıbrıs’taki İngiliz üsleri çevresindeki askeri faaliyetleri protesto etmek amacıyla Lefkoşa’nın güneyinde savaş karşıtı bir gösteri düzenleneceğini duyurdu.

Konseyin açıklamasına göre eylem, yarın saat 17.30’da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde gerçekleştirilecek.

Öte yandan Salı günü de Limasol’da savaş karşıtı bir protesto düzenlendi. Molos Amfi Tiyatro’da toplanan eylemciler, Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinin kaldırılmasını talep ederken ABD öncülüğünde İran’a yönelik gerçekleştirilen operasyonları kınadı. Protestocular, “Üsler dışarı. Tüm ordular dışarı. Kıbrıs emperyalist savaşlarda ne yapıyor?” yazılı pankartlar taşıdı.

Kıbrıs Barış Konseyi yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarını ve İran’ın Orta Doğu ile Kıbrıs’a yönelik bombardımanlarını “en güçlü şekilde” kınadıklarını belirtti.

Konsey ayrıca Ağrotur çevresindeki saldırıların gerilimi artırdığını vurgulayarak Kıbrıs hükümetine, Birleşik Krallık’ın adadaki askeri üslerden yürüttüğü dış operasyonları sonlandırması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın kendi çıkarlarıyla ilgisi olmayan bir askeri saldırıda misillemenin hedefi haline gelmesi felaket olur.” ifadelerine yer verildi.