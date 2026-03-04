66 uçuş iptal edildi

Bölgedeki çatışmaların etkisiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Larnaka ve Baf havalimanlarında planlanan onlarca uçuş iptal edildi. Havalimanlarının işletmecisi Hermes Airports, toplam 66 uçuşun iptal edildiğini, 103 uçuşun ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

İptal edilen 66 uçuşun 48’i Larnaka, geri kalanı ise Baf havalimanı ile bağlantılı uçuşlardan oluştu. Planlandığı şekilde yapılması beklenen 103 uçuşun 65’i Larnaka, 38’i ise Baf havalimanında gerçekleşecek.

Çarşamba öğleden sonra itibarıyla Larnaka Havalimanı’nın 22 ülkeyle hava bağlantısının sürdüğü, bu destinasyonların büyük bölümünün Avrupa kıtasında yer aldığı belirtildi. Baf Havalimanı’nın ise Birleşik Krallık dahil 13 ülkeyle hava bağlantısını koruduğu kaydedildi.

Hermes Airports, seyahat planı olan yolcuların havalimanına gitmeden önce havayolu şirketlerinin internet sitelerini kontrol etmeleri veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.