Başbakanlık'ta toplantı: "Ekonomik paketler" masada
"Ekonomik Kurul" toplantısı Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Başbakanlıkta gerçekleştiriliyor. Toplantıda "kapanma" nedeniyle özel sektöre yapılacak destek paketleri görüşülüyor
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Ekonomik Kurul toplantısı Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Başbakanlıkta gerçekleştiriliyor.
Bürokratlarla, ekonomik örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunların aşılabilmesine yönelik ekonomik destek paketleri görüşülecek.
Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri ve bürokratlar katılıyor.
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Etiketler : ekonomi