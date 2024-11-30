Ekonomi yönetiminin iflası

Ebru OSMAN

YENİDÜZEN, temel tüketim ürünlerinde kuzey ve güney marketlerini gezdi, 30 kalem üründe Euro’ya rağmen oluşan fiyat farkını gözler önüne serdi.

Sebze, meyve ve et gibi ürünlerin market fiyatları karşılaştırıldığında, güneyin kuzeyden yüzde 55,34 daha ekonomik olduğu dikkat çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde markete giren bir kişinin cebinden toplam 4 bin 985 TL çıkarken, güneyde markete giren bir kişi aynı ürünlere 3 bin 209 TL ödüyor. Euro’ya rağmen güney, kuzeyden 2 bin 23 TL daha hesaplı oldu.

Güneyde; et, patates, salatalık, kabak, zeytinyağı, nescafe, çocuk bezi, diş macunu, sıvı sabun ve süt gibi ürünlerin güneyde yarı fiyatına tüketiciye ulaştığı görülürken, kuzeydeki ekonomik ürünler arasında da sebze, meyve, sıvı yağ, şampuan, ıslak mendil, yumurta, bif olduğu görüldü.

Öte yandan Euro’ya rağmen 30 kalem üründen sadece 10 tanesinin güneyde daha uygun fiyatta satılmasına rağmen, güneyin kuzeyden yüzde 55,34 daha uygun olduğu ortaya çıktı.

Kuzeyde 4 bin 985 TL, güneyde 3 bin 209 TL

Sebze, meyve, et ürünleri, tavuk ürünleri ve bir evde tüketilen diğer ürünlerin fiyat derlemesinde Kıbrıs’ın kuzeyinde markete giren bir kişinin cebinden toplam 4 bin 985 TL çıkarken, güneyde markete giren bir kişi aynı ürünlere 3 bin 209 TL ödüyor. Euro’ya rağmen güney, kuzeyden 2 bin 23 TL daha ucuza geliyor.

Zeytinyağında 559 TL fark!

Kıbrıs’ın güneyinde temel tüketim ve market ürünleri arasında özellikle, patates, salatalık, nescafe, çay, diş macunu, zeytinyağı, makarna, sıvı sabun, çay, süt ve çocuk bezi dikkat çekti. Kuzeye göre raf fiyatları 2 katı altında olduğu gözlemlendi.

Buna göre; kuzeyde 99,99 TL olan patates güneyde yarı fiyatıyla 45,28; kuzeyde salatalık 23,54 TL, güneyde 62,90 TL, kabak ise kuzeyde 60 TL iken güneyde 34,41 TL’ye satılıyor.

En çok dikkat çeken fiyat farkı ise zeytinyağında gözlemlendi. Kuzeyde 812,50 TL’ye satılan 1 litre zeytinyağı, güneyde 253,24 TL’ye tüketiciye ulaşırken, güney ve kuzey arasında 1 litre zeytinyağında 559 TL fiyat farkı oluştu.

Kuzeyde 94,90 TL olan 100 ml diş macunu, güneyde yarı fiyatına 48,91 TL’den, kuzeyde 71,90 TL olan sıvı sabun; güneyde 52,53 TL, aynı marka ve gramajdaki çay kuzeyde 130 TL, güneyde 78 TL, 1 litre süt kuzeyde 43,5 TL, güneyde ise 40 TL’ye satılıyor.

Aynı ebat ve marka çocuk bezi kuzeyde 819,90 TL iken, güneyde 324,25 TL’ye raflarda yerini alıyor.

Et ürünleri kuzeyde 2 katı fiyattan satılıyor

Euro farkına rağmen kuzey ve güney arasındaki et ürünlerindeki fiyat farkı dikkat çekiyor.

Kuzeyde 899,90 TL’ye satılan kuzu pirzola, güneyde 523,52 TL’ye, kuzeyde 625 TL olan dana kıyma ise güneyde yarı fiyatına 288 TL’ye satılıyor.

Tavukta ise kuzeyin daha ekonomik olduğu gözlemlendi, 122 TL’ye satıldığı görüldü. Tavuk güneyde 27 TL farkla 149 TL’ye dolaplarda yerini alıyor.

Kuzeyde sebze daha uygun

Kuzeydeki marketlerde özellikle sebze ve meyve fiyatı güneye oranla daha uygun olduğu gözlemlendi.

Güney marketlerine göre daha uygun fiyata satışı yapılan sebze ve meyveler maydanoz, marul, limon, çiçek lahanası, soğan, havuç oldu.

Maydanozun fiyatı güneyde 17,75 TL’ye satılırken, kuzeyde 8,95 TL, marulun fiyatı güneyde 59,77 TL’ye satılırken, kuzeyde 24,95 TL, limonun fiyatı güneyde 34,41 TL’ye satılırken, kuzeyde 16,90 TL, çiçek lahanası güneyde 52,53 TL iken, kuzeyde 19,90 TL’ye, soğan güneyde 34,41 TL, kuzeyde 24,75 TL, havuç kuzeyde 25 TL, güneyde ise 34, 41 TL’ye satılıyor. Muzun ise her iki tarafta da hemen hemen aynı fiyata satıldığı görüldü.

Kuzeyde yumurta güneye göre daha uygun

Öte yandan, kuzeyde yumurta ürünlerinin daha ekonomik olduğu gözlemlendi. Buna göre; kuzeyde 30’lu yumurta 116 TL’ye satılırken, güneyde 199,26 TL’ye satılıyor, 6’lı yumurtalar ise kuzeyde 30,60 TL’ye satılırken, güneyde 59,77 TL’ye satılıyor.

Kuzeyde diğer uygun fiyata satışı yapılan ürünler ise şöyle: sıvı yağ kuzeyde 160 TL’ye satılırken, güneyde 190,20 TL, makarna kuzeyde 26 TL’ye satılırken, güneyde 57,60 TL, ıslak mendil kuzeyde 36,99 TL’ye, güneyde ise 52,53 TL’ye satışa sunuluyor.