Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu İlhale Değişiklik ve Belediyeler Değişiklik yasa tasarılarını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 09.30’da toplanan komite gündeminde bulunan “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarılarını madde madde görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, komite, bahse konu yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurulu ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı da katıldı.