Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili itiraz süresi uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesi ile ilgili itiraz süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, itiraz süresinin üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 7 Ocak’a kadar uzattığı uzatıldığı belirtildi.

İtirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Daireleri tarafından kabul edileceği, itiraz şeklinin askı listelerinde tarif edildiği, askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edildi.