“Ek mesailer ödenmezse 1 Nisan’da eylem başlatacağız”

Kamu-İş ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, başta sağlık sektörü olmak üzere ağır koşullarda görev yapan kamu çalışanlarının ek mesai ücretlerinin uzun süredir ödenmediğini belirterek hükümete sert uyarıda bulundu.

Serdaroğlu, farklı sektörlerde görev yapan emekçilerin karşılığını alamadıkları fazla mesailer nedeniyle mağdur edildiğini ifade ederek, bu durumun çalışanları angaryaya zorladığını söyledi.

Özellikle sağlık çalışanlarının Kasım ayından bu yana biriken ek mesai alacaklarını hâlâ tahsil edemediğine dikkat çeken Serdaroğlu, buna rağmen görevlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü ve bunun emekçilerin büyük özverisini ortaya koyduğunu vurguladı.

Hükümete çağrıda bulunan Serdaroğlu, ek mesai ödemelerinin en geç Nisan ayı başına kadar yapılması gerektiğini belirterek, aksi halde daha güçlü eylemlerle süreci kamuoyuna taşıyacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu ayrıca, Kamu-İş’e üye sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket edeceklerini ifade ederek, UBP-DP-YDP hükümetinin ödemeleri gerçekleştirmemesi durumunda 1 Nisan itibarıyla mesaiye gitmeme eylemi başlatacaklarını açıkladı.

“Emekçinin hakkı geciktirilemez, yok sayılamaz” diyen Serdaroğlu, yaşananların kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.