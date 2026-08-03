Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 70 bin 893 TL oldu

Serap ŞAHİN

Asgari ücrette temmuz ayında yapılan yüzde 16,95'lik artış, trafik cezalarına da yansıdı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde ehliyetsiz araç kullanmaktan alkollü araç sürmeye, kırmızı ışık ihlalinden hız sınırını aşmaya kadar birçok trafik kuralı ihlalinde para cezaları yükseldi.

Buna göre ehliyetsiz araç kullananlara 70 bin 893 TL para cezası ve 100 ceza puanı uygulanırken, alkollü araç kullananlar ile seyrüsefer ruhsatsız trafiğe çıkanlar 35 bin 446 TL ceza ödeyecek. Kırmızı ışık ihlalinin cezası 14 bin 178 TL'ye, trafik levhalarına uymamanın cezası ise 7 bin 89 TL'ye yükseldi.

Hız sınırını aşmanın cezası 7 bin 89 TL’ye çıktı

Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmanın cezası, brüt asgari ücretin yüzde 10’u kadar para cezası ve 5 ceza puanı olarak uygulanıyor. Ocak ayında 6 bin 61 TL olan bu ceza, temmuz ayıyla birlikte yürürlüğe giren yeni asgari ücret sonrası 7 bin 89 TL’ye yükseldi.

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın cezası da arttı. Yılın ilk yarısında 30 bin 309 TL olan ceza, temmuz itibariyle 35 bin 446 TL oldu.

Sabit radar sistemiyle denetlenen bölgelerde hız sınırını 20 ila 40 kilometre arasında aşanlara yüzde 15 oranında ceza uygulanıyor. Bu kapsamda 10 bin 633 TL para cezası kesiliyor ve sürücünün hanesine 25 puan yazılıyor. Hız sınırını 40 kilometreyi aşanlar ise yüzde 25 oranında, 17 bin 723 TL ceza ve 50 puanla karşı karşıya kalıyor.

Ehliyetsiz araç kullanmak 70 bin 893 TL

Ocak ayında yürürlükte olan asgari ücrete göre 52 bin 738 TL olan ehliyetsiz araç kullanma cezası, temmuz itibariyle 70 bin 893 TL’ye çıktı.

Yapılan trafik kontrollerinde ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücülere 70 bin 893 TL para cezası kesilecek ve 100 ceza puanı uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 14 bin 178 TL’ye çıktı

Trafik ışıklarına riayet etmeyerek kırmızı ışıkta geçen sürücülere uygulanan ceza, brüt asgari ücretin yüzde 20’si oranında uygulanıyor.

Ocak ayında 12 bin 123 TL olan ve 30 ceza puanı içeren bu ihlal, temmuz itibariyle 14 bin 178 TL’ye yükseldi.

Trafik levhalarına uymamanın cezası 7 bin 89 TL

Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücülere, brüt asgari ücretin yüzde 10’u oranında para cezası kesiliyor.

Ocak ayında 6 bin 61 TL olan ceza, yeni asgari ücretle birlikte 7 bin 89 TL’ye yükseldi. Bu ihlale ayrıca 15 ceza puanı da eşlik ediyor.

Alkollü araç kullananlar yandı

Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç etkisi altında araç kullanan ya da kullanmaya teşebbüs eden sürücülere, brüt asgari ücretin yüzde 50’si oranında para cezası uygulanıyor.

Ocak ayında 30 bin 309 TL olan bu ceza, temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni asgari ücretle birlikte 35 bin 446 TL’ye çıktı.

Radar bölgelerinde hız sınırını aşmak 50 puana kadar ceza getiriyor

Sabit görüntülü radar sistemi bulunan bölgelerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşan sürücüler, brüt asgari ücretin yüzde 10’u oranında para cezası ve 5 ceza puanı ile karşı karşıya kalıyor. Bu ceza, ocak ayında 6 bin 61 TL iken temmuz itibariyle 7 bin 89 TL’ye yükseldi.

Aynı bölgelerde hız sınırını 20 ila 40 kilometre arasında aşanlara, yüzde 15 oranında ceza uygulanıyor. Bu ihlal, 25 ceza puanı ve 10 bin 633 TL para cezası anlamına geliyor.

Hız sınırını 40 kilometreden fazla aşan sürücülere ise brüt asgari ücretin yüzde 25’i oranında, yani 17 bin 723 TL para cezası uygulanıyor ve 50 ceza puanı kesiliyor. Bu miktar, önceki dönemde 15 bin 154 TL idi.