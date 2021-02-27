Eğitimde 8 bin 468 kişi aşı bekliyor

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı hem devlet hem de özel okullardaki hizmet veren binlerce kişi, kayıtlı aşı listesinde yer alıyor.

Ayşe GÜLER

‘Aşılama yapılmadan eğitimin başlanmayacağını’ açıklanan ilk ve ortaöğretimde; 5 bin 785 öğretmen, 2 bin 683 personel olmak üzere toplam 8 bin 468 kişi aşı olmak için gün sayıyor.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı hem devlet hem de özel okullardaki hizmet veren binlerce kişi, kayıtlı aşı listesinde yer alıyor.

Resmi verilere göre; ilköğretimde hizmet veren 110’u devlet, 13’ü özel okulda 2 bin 251 öğretmen, 744 personel aşı kaydında…

Bununla birlikte ortaöğretimdeki aşı listesinde 32’si devlet, 11’i özel okulda 2 bin 799 öğrenci, 615 de personel bulunuyor.

Bakanlığa bağlı dairelerde ise 923 kişi de aşı listesinde.

YENİDÜZEN, eğitimde aşı gerçeğini araştırdı.

İlköğretim’de ilçe ilçe dağılım…

Lefkoşa’da 575 öğretmen, 167 personel

Resmi verilere göre; Lefkoşa’da İlköğretim Dairesi’ne bağlı 28 okulda 575 öğretmen, 167 de personel olmak üzere toplam 742 kişi çalışıyor.

En fazla öğretmen ve personel Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda bulunuyor. Söz konusu okulda 49 öğretmen, 10 da personel yer alıyor.

En az personel ile 4 kişi ile Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nda…

472 öğretmen, 161 personel de Mağusa’da

Mağusa’daki özel eğitim, anaokul ve ilkokullarda 472 öğretmen, 161 personel çalışıyor.

Bölgedeki 31 okul arasında en fazla personel Mağusa’nın en köklü okulları arasında yer alan Alasya İlkokulu’nda.

Söz konusu ilkokulda aşı olmak için belirlenen öğretmen sayısı 39, personel sayısı ise 12.

En az personel ise Şht. Özdemir Anaokulu, Mağusa Maarif Anaokulu ile Pile Türk İlkokulu’nda.

Her 3 okulda da toplam çalışan sayısı 4.

Güzelyurt’ta durum: 7 ilkokul, 3 anaokul

Eğitim Bakanlığı verilerine göre Güzelyurt bölgesinde 7 ilkokul ve 3 anaokul olmak üzere toplam 10 okulda 123 öğretmen, 58 de personel aşı için bekliyor.

181 personelin bulunduğu 10 okulda en fazla çalışan Kurtuluş İlkokulu’nda…

Bu okulda 23 öğretmen, 9 da personel bulunuyor.

105 personel de Lefke’deki ilkokullarda…

Lefke’de ise 6 okulda toplam 105 çalışan bulunuyor.

Bunların 73’ü öğretmen, 32’si personel…

Bölge ilkokullarındaki en fazla çalışan 23 öğretmen ve 7 personel olmak üzere toplam 30 kişi ile Lefke İstiklal İlkokulu’nda.

İskele’de ilk sıradaki ilkokul: Şht. İlker Karter İlkokulu

İlköğretimde 13 okulun hizmet verdiği İskele’de aşı olmak için bekleyen öğretmen sayısı 166, personel sayısı ise 70.

Bakanlıktaki listeye göre en fazla personel Şht. İlker Karter İlkokulu’nda.

Okulda 35 öğretmen, 11 personel var.

‘Özel’de ilköğretim…

İlköğretim Dairesi’ne bağlı, 3 ilçede hizmet veren 13 özel okulda toplam 472 öğretmen, 133 de personel aşı bekliyor.

En fazla öğretmen-personel dağılımı Lefkoşa’da hizmet veren 5 özel okulda.

Bu okullarda toplamda 254 öğretmen, 43 de personel yer alıyor.

Ortaöğretimde durum ne?

İlköğretimde olduğu gibi, genel ortaöğretimde de yüzlerce öğretmen aşı olmak için bekliyor.

Eğitim Bakanlığı resmi verilerine göre devlete bağlı ortaokul ve liselerde toplam 2 bin 178 öğretmen, 364 de personel olmak üzere toplam 2 bin 542 bulunuyor.

Bunların büyük bir çoğunluğu Lefkoşa bölgesindeki okullarda...

Lefkoşa’da TMK ve Hala Sultan İlahiyat Koleji ilk sırada…

Ortaöğretimdeki durum ilçeler bazında incelendiğinde, Lefkoşa’daki 5 lise, 3 kolej ve 4 de devlete bağlı ortaokulda toplamda 906 öğretmen, 137 de personel aşı kayıt listesinde yer alıyor.

Buna göre en fazla personel Türk Maarif Koleji ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde.

Resmi verilere göre Türk Maarif Koleji’nde 135 personel, 21 personel yer alıyor.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmen sayısı 125, personel sayısı ise 16.

Bu bölgedeki en az personel 38 öğretmen, 7 personel ile Demokrasi Ortaokulu’nda.

Mağusa’da 7 devlet okulu, 476 öğretmen, 89 personel

Mağusa’daki 7 devlet okulunda ise 476 öğretmen, 89 personel aşı için sırada…

En fazla personel Namık Kemal Lisesi ile Mağusa Türk Maarif Koleji’nde…

Her iki okulda da toplamda 113 personel bulunuyor.

Girne’de en kalabalık okul Anafartalar Lisesi…

5 devlet okulunun bulunduğu Girne’de ise Anafartalar Lisesi en çok öğretmen ve personele sahip okul.

Bölgedeki okullarda 338 öğretmen, 54 de personel yer alıyor.

İskele’de 4 okul…

Resmi kayıtlara göre; İskele’de 2 lise 2 de ortaokulda eğitim veren 4 okuldaki toplam öğretmen sayısı 225, personel sayısı ise 43.

Okullar arasında en fazla personel 117 öğretmen, 18 personel ile Bekirpaşa Lisesi’nde…

En az personel Lefke’de…

Devlete bağlı ortaokul ve liselerde en az personel Lefke bölgesinde…

Bu bölgede eğitim veren tek lise Lefke Gazi Lisesi…

Söz konusu okulda 47 öğretmen, 10 da personel aşı olmak için bekliyor.

Özelde ortaöğretim…

Bakanlık kayıtlarına göre ortaöğretimde hizmet veren 11 okul bulunuyor.

Bu okullarda aşı olması gereken 621 öğretmen, 251 de personel yer alıyor.

Okullar arasında en kalabalık aşı listesi Yakın Doğu Koleji’nde…

Söz konusu okulda 156 öğretmen, 49’da personel bulunuyor.