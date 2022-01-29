'Bölük pörçük bir eğitim, sınıfta kalmış bakanlıklar'

Eylül ayında başlayan ve COVID-19 salgınının gölgesinde geride kalan yüz yüze eğitimin ilk dönemine pozitif vakalar ve temaslılar damga vurdu. Sendikacılar, eğitim bilimcileri ve sağlıkçılar 28 Ocak tarihine kadar 8 bine yakın öğrencinin COVID-19 pozitif ve çok sayıda temaslı olduğu ilk dönemi YENİDÜZEN’e değerlendirdi, “Eksiklikler ve umursamazlıkla bir dönem geride kaldı” dedi.

Eğitim Bakanlığı verileri (13 Eylül 2021 – 28 Ocak 2022):

138 günde 7 bin 652 öğrenci,

770 öğretmen,

235 de personel pozitif, çok sayıda temaslı öğrenci ve öğretmen…

Kapanan sınıflar ve okullar…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İlk ve orta eğitimde Eylül ayında başlayan ve COVID-19 gölgesinde geçen yüze yüze eğitimde ilk dönem sona eriyor.

Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 4 buçuk aylık süre içerisinde 8 bine yakın öğrencinin COVID-19 testi pozitif çıktı, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin de temaslı olması, yüz yüze eğitimi sürdürülemez noktaya kadar getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan öğretmen sendikası temsilcileri ve eğitim bilimciler, geride kalan dönem içerisinde birçok eksiklik yaşandığını belirtti, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliğine dikkat çekti.

Görüşlerini aktaran sağlıkçılar ise özellikle kurallara uyulması gerekliliği ve aşılama konusuna işaret etti, “Belli kurallara daha çok uyulması, aşılamanın da daha aktif bir şekilde yapılması ikinci dönemde yüz yüze eğitimin devamlılığını daha da artıracaktır” dedi.

138 günde toplam 8 bin 657 kişi pozitif…

Okullarda ilk ders zili 13 Eylül 2021 tarihinde çaldı. Okulların açıldığı tarihten bu yana geçen 4 buçuk aylık sürede (28 Ocak’a kadar) 7 bin 652 öğrenci, 770 öğretmen, 235 de personel COVID-19’a yakalandı. Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 138 günde toplam 8 bin 657 kişi COVID-19 hastası oldu.

Eğitim Bakanlığı’nın 21 Ocak tarihine kadar her hafta düzenli olarak yayımladığı rakamlar şöyle:

13 Eylül-24 Eylül: 82 öğrenci ile 32 öğretmen

25 Eylül-1 Ekim: 147 öğrenci, 9 öğretmen ve 3 personel

2 Ekim-8 Ekim: 129 öğrenci, 9 öğretmen ve 5 personel

9 Ekim-15 Ekim: 223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personel

15 Ekim-22 Ekim: 274 öğrenci, 16 öğretmen ve 5 personel

23 Ekim-28 Ekim: 169 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personel

29 Ekim-5 Kasım: 180 öğrenci, 15 öğretmen ve 6 personel

6 Kasım-12 Kasım: 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel

13 Kasım-19 Kasım: 236 öğrenci, 33 öğretmen ve 7 personel

20-26 Kasım: 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel

27 Kasım-3 Aralık: 356 öğrenci, 57 öğretmen ve 15 personel

4-10 Aralık: 341 öğrenci, 44 öğretmen ve 18 personel

11-17 Aralık: 29 öğrenci, 37 öğretmen ve 25 personel

18-24 Aralık: 344 öğrenci, 33 öğretmen ve 8 personel

25-31 Aralık: 450 öğrenci, 35 öğretmen ve 5 personel

1-7 Ocak: 817 öğrenci, 72 öğretmen ve 8 personel

8-14 Ocak: 1237 öğrenci, 157 öğretmen ve 54 personel

15-21 Ocak: 1222 öğrenci, 121 öğretmen ve 23 personel

16-28 Ocak: 828 öğrenci, 105 öğretmen ve 18 personel

Ocak ayında rekor vaka

Omicron varyantının etkili olması eğitimi de etkiledi. Havaların soğumasıyla hem öğrenci, hem de öğretmenlerde pozitif vaka sayıları ve temaslılar 2 veya 3 katı oranında arttı, yüz yüze eğitimi sürdürülemez hale getirdi.

Yeni yıl sonrası yaşanan kaos damga vurdu

İlk ve orta eğitimde geride kalan ilk dönem içerisinde kimi okul normal, kimi okul da seyreltilmiş olarak eğitim verdi. Özellikle Ocak ayının başlangıcında artan vakalar sonrasında yüz yüze eğitim tam bir kaos ortamına dönüştü, kimi sınıflar ve okullar kapatılmak durumunda kaldı. Yeni yılın ilk günlerinde Eğitim Bakanlığı ile eğitimde örgütlü sendikaların uyuşmazlığı dikkat çekti. Sendikalar “Online eğitime geçtik” açıklamasını yaparken, Bakanlık “Eğitim yüz yüze olarak devam edecek” dedi, kimi öğrenci eğitimini çevrimiçi olarak sürdürürken, kimi öğrenci de okula gitti.

Eğitimciler ne dedi?

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“Eğitim ve Sağlık Bakanlığı sınıfta kaldı”

“Okullarda öğrencilerin yüzde 56’sı tek sırada oturuyor ve vakaların çoğu genelde ya çift oturan öğrenciler arasında veya kalabalık okullarda ortaya çıktı..”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “Okul yönetimleri, öğretmenler, öğrenciler ve temaslı takip ekibi ilk dönemi başarıyla geçti ancak Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sınıfta kaldı” dedi, eleştirilerde bulundu.

Maviş, COVID-19 salgının gölgesinde sona eren ilk dönemi şöyle değerlendirdi:

“Bizler yaz aylarından bu yana özellikle kurallara uyulması ve aşılama yapılması yönünde ciddi çalışmalar ortaya koyduk ve ciddi mücadeleler verdik. Ne yazık ki ilk dönem Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi eğitimin sürdürülebilir olması noktasında aynı mücadeleyi vermedi. İlk dönemin sonunda büyük mücadeleler veren okul yönetimleri, öğretmenler, öğrenciler ve temaslı takip ekibi ilk dönemi başarıyla geçti, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de sınıfta kaldı. İlk dönemde birçok sorunla karşı karşıya kaldık, gelecek dönemde de bu sıkıntıları yeniden yaşamak istemiyoruz. Şunu söylemek lazım ki, yüze eğitimin sürdürülebilmesi için siyasete göre değil, bilime göre kararlar alınmalı. Bizim Eylül ayında ortaya koyduğumuz öneriler net ve halen geçerliliğini koruyor. Hepimize düşen görev bunları ortak bir kararla yürütmektir. Çünkü salgın yönetimi çatışmayla yönetilmez. Bizler, her çocuğun bir sırada oturmasını istiyoruz. Okullarda öğrencilerin yüzde 56’sı tek sırada oturuyor ve vakaların çoğu genelde ya çift oturan öğrenciler arasında veya kalabalık okullarda ortaya çıktı. Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere baktığımız zaman öğrenci nüfusunun yüzde 13’ünün pozitif, yüzde 40’lara yakınının da temaslı olabildiğini gözlemliyoruz. Bu rakamlar ciddi rakamlardır. Özellikle vakaların artış göstermesiyle birlikte sınıflarımız boş kaldı. Okullar açık ama sıralar boş, sınıflarda öğrenci yok. Bundan dolayı eğitimde ciddi kayıplar var. Umarım özellikle Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ikinci dönemde notunu yükselterek, sürdürülebilir yüz yüze eğitim için verdiğimiz mücadeleye katkı koyar.”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Birçok öğrenci karne alamayacak durumda”

Veriler bize şu anda ortaokul ve lise öğrencilerinin sadece yüzde 60’ının aşılandığını söylüyor. Eksiklikler ve umursamazlıkla bir dönem geride kaldı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı ise, yaptıkları uyarıların dikkate gününde alınmadığını söyleyerek, birçok öğrencinin karne alamayacak durumda olduğunu belirtti, “Umarım ikinci dönem tekrardan aynı durumları yaşamayız” şeklinde konuştu.

Elmalı şöyle konuştu:

“Hepimizin de bildiği üzere yüz yüze eğitim COVID-19 salgınının gölgesinde geçti. Bu dönemde özellikle ortaokul ve liseler tüm uyarılarımıza rağmen kalabalık sınıflarda ders yaptı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Test konusunda önlemler geç alındı ve sonuçlar sistemden direkt olarak öğrencilere iletilmedi, bu konuda hep bir koşuşturmaca yaşandı. Yine tüm uyarılara rağmen ortaokul ve liselerde öğrencilerin aşılanma oranı beklenilen seviyede değil. Veriler bize şu anda ortaokul ve lise öğrencilerinin sadece yüzde 60’ının aşılandığını söylüyor. Ülkemizde Omicron varyantının etkin olmasıyla birlikte pozitiflik oranı yükseldi. Ancak son haftalarda bu oran yükselse de temaslı sayısı azaldı. Bu da online eğitimin etkisi oldu. Temaslı öğrenci sayısı fazla olduğu zaman uyarılarımız dikkate alınmadı, online eğitimde bazı okullarda yetersiz kalındı ve altyapı eksikliğinden dolayı birçok öğrenci geri kaldı. Bu sebeple de birçok öğrenci sınava giremedi ve karne alamayacak. Elbette ki, özveri sonucu yüz yüze eğitimi sürdürmeye çalıştık, toplumu geleceğe hazırlayabildik mi? Esas sormamız gereken soru bu diye düşünüyorum. Eksiklikler ve umursamazlıkla bir dönem geride kaldı, umarız ikinci dönem tekrardan aynı durumları yaşamayız.”

Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman:

“Bölük pörçük bir dönem geçirdik”

“Bölük pörçük bir dönem geçirdik, eğitim kayıpları çok fazla”

Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman, yüz yüze eğitimde geride kalan birinci dönemde öğrenciler arasında “Fırsat eşitsizliğinin” arttığına dikkat çekti, “Bölük pörçük bir dönem geçirdik” dedi.

Batman şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlk döneme damga vuran olay eğitimdeki fırsat eşitsizliği oldu. Devlette bazı okullarda seyreltilmiş, bazı okullarda da normal düzeyde eğitim yapıldı. Özel okullarda da tam gün olarak hep normal düzeyde eğitim verildi. Bu durum da devlet okulu öğrencileriyle, özel okula giden öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliğini daha da arttırdı. Eğitimde aşamalı sistem önemli. Bir üniteyi bitirmeden, diğer üniteye geçilmek durumunda kaldı ve bu da bir başka eksikliği beraberinde getirdi. Pozitif ve buna bağlı olarak temaslı öğrencilerin çıkmasıyla sınıflar kapanmak durumunda kaldı. Yarın Kolej sınavı var ve özel okullara giden öğrenciler, devlet okullarına giden öğrencilerden daha önde olacak. Bölük pörçük bir dönem geçirdik, eğitim kayıpları çok fazla.”

Sağlıkçılar ne dedi?

Tabipler Birliği Başkanı ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Özlem Gürkut:

“Vakaların yüzde 30’u 19 yaş altı…”

“Vakaların yüzde 30’u 19 yaş altı çocuklarda çıkıyor. Hem 5-11, hem de 12-19 yaş aralarının aşılama oranı az. Aşılama daha aktif bir şekilde yapılmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Gürkut, pozitif vakaların yüzde 30’unun 19 yaş altında olduğunu belirterek, bu yaş grupları için aşılamanın daha aktif olması gerektiğini söyledi.

Gürkut şöyle konuştu:

“Toplumda vaka sayılarının arttığı dönemde eğitimde vaka sayılarının arttığı da kaçınılmazdı. Hatta vakaların yüzde 30’u 19 yaş altı çocuklarda çıkıyor. Bizler sendikalarla birlikte Ağustos ayında Eğitim Bakanlığı’na yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için bir kılavuz vermiş, orada eğitim sürdürülmesi için uygulanması gereken kuralları tek ek dile getirmiştik. Ama ne yazık ki söz konusu kılavuz içerisindeki bazı kurallar dikkate alındı, bazı kurallar da dikkate alınmadı. Özellikle taşımacılıkta kurallara uyulmuyor, birçok okulun sınıflarında da öğrenciler yan yana oturuyor. Bu eksiklikler ikinci dönem için giderilmeli. Bu noktada bir de aşılama çok önemli. Hem 5-11, hem de 12-19 yaş aralarının aşılama oranı az. Belli kurallara daha çok uyulması, aşılamanın da daha aktif bir şekilde yapılması ikinci dönemde yüz yüze eğitimin devamlılığını daha da artıracaktır.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Y. Vudalı:

“Kurallara uyma ve aşılanmayla yüz yüze eğitimi sürdürebiliriz”

“Kurallara eksiksiz bir şekilde uymak ve aşılanmayı daha aktif hale getirme birlikte yüz yüze eğitimi sürdürebiliriz”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Yusuf Vudalı da aşılamaya dikkat çekti, “Kurallara eksiksiz bir şekilde uymak ve aşılanmayı daha aktif hale getirme birlikte yüz yüze eğitimi sürdürebiliriz” dedi.

Vudalı şöyle devam etti:

“Kış aylarında vakaların artacağı zaten beklenen bir durumdu. Bu dönemde her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmalı, toplumda aşılamayı da artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Özellikle Avrupa ve Amerika’da aşılama yaşı 5’e kadar indi, burada amaç bulaş riskini en aza indirmektir. Biz ise bu yaş gruplarını aşılamaya yeni başladık. Bunu daha aktif hale getirmeliyiz. Kurallara eksiksiz bir şekilde uymak ve aşılanmayı daha aktif hale getirme birlikte yüz yüze eğitimi sürdürebiliriz.”