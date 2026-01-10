“Eğitim keyfi kararlarla değil, planlama ve bilim temelinde yönetilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Öğretmenler Yasası’nda 2022 yılında yapılan ve “ilköğretim öğretmeni olabilmek için 36 ay geçici öğretmenlik yapanların öğretmenlik sınavına girerek kadrolanmasını” öngören düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından oybirliğiyle iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CTP, söz konusu kararın, uzun süredir kamusal eğitimin niteliğinin hukuki, pedagojik ve yönetişim temelli olarak bozulduğu yönündeki itirazlarını açık biçimde teyit ettiğini vurguladı.

Açıklamada, yasa değişikliklerinin yasanın öngördüğü teknik kurul süreçleri işletilmeden, eğitim bilimi ve pedagoji ilkeleri göz ardı edilerek, öğretmen sendikalarıyla istişare edilmeden ve öğretmenlerle çatışma temelinde hazırlandığı ifade edildi. Bu tablo ortadayken, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Anayasa Mahkemesi kararını çarpıtarak sorumluluğu dava açanlara, KTÖS’e ve muhalefete yükleme çabasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

“Anayasa Mahkemesi tartışmalara son noktayı koymuştur”

CTP, Eğitim Bakanı’nın “1985’ten beri uygulanıyor” savunmasının açık bir hukuksuzluğu meşrulaştırma girişimi olduğunu belirterek, “Bir uygulamanın uzun yıllardır sürdürülmüş olması, onun hukuka uygun ya da doğru olduğu anlamına gelmez. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, uzun süredir devam eden bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunu açık biçimde karara bağlamış ve tartışmalara son noktayı koymuştur” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından öğretmenliğin sıradan bir istihdam alanı değil, kamusal sorumluluğu olan ve toplumun geleceğini doğrudan belirleyen temel bir meslek olduğu vurgulanan açıklamada, öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki yükselme süreçlerinin siyasi tercihlerden ve geçici ihtiyaçlardan bağımsız şekilde, eğitim bilimi, pedagoji ve hukukun üstünlüğü temelinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

CTP, öğretmenlik meslek statüsünün zayıflatılmasının kamusal eğitimin niteliğini doğrudan gerilettiğini belirterek, alanında eğitim almamış kişilerin güvencesiz ve siyasi saiklerle istihdam edildiği geçici öğretmenlik uygulamasının mesleği itibarsızlaştırdığını ifade etti. Açıklamada, “Siyasi saiklerle yaratılan bu sistem nedeniyle geçici olarak göreve başlatılan genç öğretmen adayları bugün ciddi bir belirsizlik ve mağduriyet duygusu yaşamaktadır. Bu tablonun sorumluluğu tartışmasız biçimde hükümete aittir” denildi.

“Eğitim keyfi kararlarla değil, planlama ve bilim temelinde yönetilir”

Nüfusun sağlıklı biçimde bilinmemesi, öğretmen ihtiyacının doğru planlanmaması, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin sistemli olarak güçlendirilmemesi ve geçici öğretmenliğin bilinçli biçimde bir istihdam aracına dönüştürülmesinin bugün yaşanan sorunların temel nedenleri olduğu vurgulandı. Açıklamada, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel ve kültürel birikimi korunarak ihtiyaç duyulan tüm öğretmen branşları için eğitim bilimi yeterliliklerine uygun ana dal ve yan dal programlarının hayata geçirilmesinin hem mümkün hem de zorunlu olduğu ifade edildi.

CTP, Anayasa Mahkemesi kararının son derece açık olduğunu belirterek, yapılması gerekenin sorumluluğu başkalarına yıkmak değil, gerekçeli karar esas alınarak kamusal eğitim sistemini bu doğrultuda yeniden düzenlemek olduğunu kaydetti. Açıklamada, “Kamu okulları, öğretmenler ve çocuklarımız siyasi hesapların konusu olamaz. Hükümet, bile isteğe yarattığı bu kaosun sorumluluğunu almalı ve derhal istifa etmelidir” denildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi, kamusal eğitimin niteliğinin artırılması ve hukukun üstünlüğünün korunmasının vazgeçilmez ilkeleri olduğunu vurgulayarak, bu doğrultudaki mücadelesinin kararlılıkla süreceğini ifade etti.