EĞİTİM KAYGILI

Eğitim alanında da her gün yeni bir okuldan vaka haberlerinin duyulması buradaki endişeyi de tırmandırdı. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, ikisi öğrenci, biri öğretmen toplam üç okulda Covid-19’a rastlandığını ifade ederek, dün itibariyle 25 bin adet maske dağıttıklarını, 236 bin TL’lik temizlik malzemesi harcaması yaptıklarını belirtti.

Amcaoğlu, eğitimin devamlılığıyla ilgili bir sıkıntı duymadığını ifade etti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Eğitimin devamlılığından kuşkum yok”

“İkisi öğrenci, biri öğretmen toplam üç okulda Covid-19’a rastlandı. Eğitimin devamlılığından kuşkum yok, dün itibariyle 236 bin TL’lik temizlik malzemesi harcaması yaptık, 25 bin adet maske dağıttık.”

İkisi öğrenci, biri öğretmen toplam üç okulda Covid-19’a rastlandığını ifade eden Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, şu an için büyük tehlike olmadığını kaydetti, eğitimin devamlılığından kuşkusu olmadığını vurguladı.

Göreve geldikten sonra ada genelinde okullara 25 bin adet maske dağıttıklarını dile getiren Amcaoğlu, dün itibariyle 236 bin TL’lik temizlik malzemesi harcaması yaptıklarını belirtti.

Şehit Turgut Ortaokulu’nda bir öğrencinin, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin ve Doğa Koleji’nde ise bir öğrencinin testinin pozitif olduğunu belirten Amcaoğlu, Polatpaşa Lisesi’nden ise temaslı olan iki çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Polatpaşa Lisesi’ndeki iki öğrenciyle ilgili takip sürecinde olduklarını dile getiren Amcaoğlu, bu günlerde endişe edilecek bir durumun olmadığını kaydetti.

“Özellikle maske kullanımı ve hijyen konusunda bir esneme var”

“Pandemi kitapçığındaki bulaş ile ilgili izlenecek yollar çok açıktır. Okullarda bu kullanım bırakılmıştı, yeniden sıkı tedbir aldık. Hem yazılı hem de telefoniyen bu konuda temasa geçildi. Eski sıkı tedbirlere dönmeye çalışıyoruz.” diyen Amcaoğlu, okullarda özellikle maske kullanımı ve hijyen konusunda bir esneme olduğunu ifade ederek, bunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlattı.

Amcaoğlu, “Esas sıkıntı okulların dışındaki faaliyet gösteren iktisadi işletmelerdedir. Kendi içimizdeki bu tedbir ve hijyen koşullarını terk etmemizden dolayı yerel bulaş arttı.” şeklinde konuştu.

Polatpaşa Lisesi’nde iki öğrenci temaslı

Polatpaşa Lisesi’nde ‘temaslı’ olan iki öğrenci günlerdir okula gitmiyor, sağlık durumları iyi, ilk testleri Negatif, çıkacak olan ikinci PCR testi donucuna göre okula dönebilecekler.

Polatpaşa Lisesi idaresinden elde edilen bilgide ise okulda ‘temaslı’ olan iki öğrencinin bulunduğu ve bu süreçte okula hiç gelmedikleri öğrenildi.

Söz konusu öğrencilerin birinin Beyarmudu, diğerinin ise Dilekkaya (Aya) köyünden olduğu ve ailelerinde çıkan Pozitif test sonucunda izole oldukları belirtildi.

Öğrencilerin okula gitmediği, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtilirken, ilk testlerinin Negatif çıktığı, ikinci PCR testlerinin ise ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

Öğrencilerin ikinci test sonucuna göre okula dönebilecekleri ifade edildi.

Doğa Koleji’nde bir öğrenci Covid-19

Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu, bir öğrencilerinde Covid-19 tespit edildiğini açıklayarak, okulda gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Hatırlanacağı üzere; 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıkmış, söz konusu öğretmenin iki çocuğunun eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde de tedbir alındığı açıklanmıştı.

Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu tarafından yapılan yeni duyuruda ise bu kardeş öğrencilerden birinin testini Pozitif, diğerinin ise Negatif çıktığı belirtildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer aldı:

“Değerli Velimiz, Gün içerisinde, kardeş olan iki öğrencimizin annesinin covid-19 test sonucunun pozitif olduğu haberini paylaşmıştık. Yapılan testler sonucunda iki öğrencimizden birinin sonucu negatif diğer öğrencimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan öğrencimizde hiçbir semptom yoktur. Pozitif olan öğrencimizle yakın temasta olan öğretmenlerimizin test sonuçları negatif olup, kendilerini izole etmişlerdir. Aynı şekilde pozitif olan öğrenciyle aynı sınıfta olan öğrencilerimizden test sonucu bizimle paylaşılanlar da negatiftir. Bu öğrencilerimiz de izole olacaklardır. Sağlık bakanlığının uygun göreceği süre zarfında testler tekrarlanacak olup, testlerin negatif çıkması durumunda izole olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaklardır. Önlemlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz ve her adımda şimdi olduğu gibi şeffaf bir şekilde siz velilerimizi bilgilendireceğiz. Değerli velilerimiz artık yaşantımızın her noktasında var olan virüse karşı en iyi korunma yolu kurallara uymaktır.

Pozitif olan öğrencimize ve ailesine acil şifalar diliyoruz. Doğa ailesi olarak herkesin başına gelebilecek bu durumu öğrencilerimize ve ailesine destek olarak aşacağız. Bu konuda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Saygılarımızla.”

19 Mayıs TMK’da rehber öğretmen pozitif

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı, okulda temaslısı olan öğrenci ve öğretmenler izole edildi.

Okul idaresinden elde edilen bilgiye göre öğretmen 11 Aralık Cuma günü PCR testi yaptırdı, sonucunun negatif çıkmasına karşın, dün de koku kaybı yaşadığı gerekçesiyle yeniden test talep etti ve böylece Pozitif olduğu ortaya çıktı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde eğitim veren rehber öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temaslısı olan öğrenci ve öğretmenler de izole edildi.

Söz konusu öğretmenin sadece bir sınıfa derse girdiği, bu nedenle çok sayıda temaslısı olmadığı ifade edilirken, bu bağlamda toplam 21 öğrenci ile 5 öğretmene Cuma günü test yapılacağı kaydedildi.

Nereden bulaştığı bilinmiyor

Söz konusu öğretmenin iki çocuğunun eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde de tedbir alındığı öğrenildi.

Öğretmenin ailesine yapılan testlerde ise eşi ve iki çocuğunun Negatif çıktığı, buna rağmen çocukların eğitim gördüğü Doğa Koleji’nde yine de tedbir alındığı kaydedildi.

Rehber öğretmenin nereden Covid-19 bulaştığı ise bilinmiyor.