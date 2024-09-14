Eğitim enkazı: “Okullarda kaos ve güvenlik tehdidi”

ORTA ÖĞRETİMDE SON DURUM:

Atama bekleyen öğretmen adayı varken Türkiye’den 47 tane öğretmen gelmesi öngörülüyor

100’e yakın öğretmen kadroları azaltıldı

285’e yakın mekanizma bölüm şefi de atanmadı

Atölyelerde teknik öğretim görevlisi olarak 45’e yakın kadro bekliyor

49 okulun 15’i şantiye alanı

11 okulda konteyner sınıf var

Deprem riski yayınlanmayan okullar var

İLKÖĞRETİMDE SON DURUM:

19 okul binası kullanım dışı

24 okulda toplam 87 adet konteyner sınıf

8 okulda güçlendirme çalışmaları sürüyor

240 geçici öğretmen ihtiyacı var

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel: “Bugün bir çocuğumuzun veya bir öğretmenimizin başına bir şey gelecekse sorumlusu Eğitim Bakanı’dır”

Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş: “Gerekirse çocukların güvenliği için eğitimi belirli bir süre askıya alacağız”

Serap ŞAHİN

Yeni eğitim öğretim yılı okullardaki birçok sorunla birlikte Pazartesi günü başlıyor.

Sendika yetkilileri okullarda yaşanan mevcut sıkıntılarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, Eğitim Bakanı’na ve Hükümete işaret etti.

Eylem, Türkiye'den gelen öğretmenlerin yanı sıra, eğitimdeki altyapı eksikliklerine ve okullardaki inşaat sorunlarına da değinerek, Eğitim Bakanı'nın "mış gibi" bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, deprem riski raporu yayınlanmayan okullara ve konteyner sınıfların maliyetine dikkat çekti. Gökçebel, okullardaki güçlendirme çalışmalarının yetersiz olduğunu ve eğitimde yaşanan kadro eksikliklerine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de eğitimdeki krizlerin 10 yıllık bir kalkınma planı gerektirdiğini belirterek, mevcut okul binalarının durumu ve konteyner sınıfların eğitim verimliliği konularında uyarılarda bulundu.

Maviş, okulların güvenliği ve eksik öğretmenlerle ilgili endişelerini dile getirerek, gerekirse eğitimin belirli bir süre askıya alınacağını ifade etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Türkiye’den 47 tane öğretmen geliyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Selma Eylem, Atatürk Meslek Lisesi’nin Pazartesi günü teslim edileceğini söylendiğini ancak okulun eğitim alınacak bir ortam haline gelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çeken Eylem; bu yıl çeşitli branşlardan Türkiye’den 47 adet öğretmen gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ilk defa sınıf öğretmenleri de getireceğine işaret eden Eylem, 4 özel eğitim öğretmeni, 15 tane de rehber öğretmen getirileceğini kaydetti.

“Bizim çocuklarımıza, bizim öğretmen adaylarımıza gerçekten çok büyük bir adaletsizlik yapılıyor.” diyen Eylem, Türkiye’den öğretmen getirilmesinin kurultaya yönelik yapılan hesaplar olduğunu vurguladı.

Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu atama yapması gerekirken, kurultaya yönelik siyasi adım attığına işaret eden Selma Eylem, gereken cevabın eylemsel boyutta verileceğini dile getirdi.

“Eğitim Bakanı ‘mış’ gibi yapıyor”

Eğitim Bakanı’nın okullarda eğitimin tam güne geçileceği konusunda açıklama yaptığını hatırlatan Eylem; altyapıda problemler olduğunu, okulların inşaat olduğuna işarete ederek gerekli planlamaların tamamlanmadan bunun mümkün olmadığını kaydetti.

Okullardaki inşaat alanlarının güvenlik olarak risk taşıdığını belirten Eylem, “Bu çocuklar inşaatın içerisinde olacak. Konteyner sınıflarda eğitim alacaklar. Sonra da tam gün eğitimden bahsediliyor. Eğitim Bakanı, eğitimi de sağlığı da gözden çıkardı.” şeklinde konuştu.

Eylem, “Kadroyu azalttınız ve okul binaları inşaat halinde. Eğitim Bakanı mış gibi yapıyor. Kendisi bakanmış gibi davranıyor. Eğitimde hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor. Tam gün yapmış gibi davranıyor. Bu mış gibilerin cevabını biz kendisine her fırsatta vermeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“Mış gibi yapan Hükümete ve Bakana da gerekli ve cevabı vereceğiz”

KTOEOS Başkanı Selma Eylem sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kez daha eğitimin kendi kaderine terk edilmesini, gerekli d önemin verilmemesi, kamusal hizmetlerin bitirilmesi, gerekli yatırımın yapılmaması, gerekli kadronun sağlanmaması özellikle eğitimin içeriğinin değiştirilerek toplum mühendisliği yapılması meselesi bizim sendika ve öğretmenler olarak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Buna karşı mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu mış gibi yapan Hükümete ve Bakana da gerekli ve cevabı vereceğiz.”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Deprem riski raporu yayınlanmayan okullar var”

Deprem riskiyle başlayan okulların güçlendirme projesi sürecünü “duvara toslama” olarak niteleyen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel henüz deprem riski raporu yayınlanmamış okullar olduğunu vurguladı.

2 yıl önce deprem riski belirlenen okulların da tamamlanmadığını ve konteyner okullar yaratıldığına işaret eden Gökçebel, “Eğitim Bakanı şu anda 250'ye yakın konteyner sınıftan bahsediyor ve kamuoyuna yalan bilgi veriyor.” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı’nın konteyner sınıfların maliyetini 46 milyon TL civarında açıkladığını ancak bunun maliyet fiyatı olmadığını belirten Gökçebel, “Konteyner sınıfların içerisine giren malzeme, altının dökülmesi, elektriğinin bağlanması, tahtası, kapısı, penceresi açıklanan fiyatın 3 katı olabilecek fiyatlardır ve doğru söylemiyor.” dedi.

“Orta eğitimde 49 okulun 15’i şantiye alanı”

Okulların bir an önce güçlendirilip açılması gerektiğini kaydeden Gökçebel, yeni okullarda dahi öğrencilerin okuldaki kullanım alanlarının olmadığını söyledi.

Okulların inşaat alanına döndüğüne dikkat çeken Gökçebel, “Her bölgede adeta savaş dönemini andıran sahra okulları şekline döndü.” dedi.

Okullardaki öğrenci sayısının artışına da işaret eden Gökçebel, yıllardır yeni okula ihtiyaç duyulduğunu sendika olarak vurguladıklarını kaydetti.

Orta eğitimin 49 okulun 15'inin şantiye alanı olduğunu belirten Gökçebel, 11 okulda da konteyner sınıf olduğunu söyledi.

“100’e yakın kadro azaltıldı”

Okulların tek sorununun fiziki yapısı olmadığını, nitelik olarak kitapların içeriklerinde de sıkıntılar olduğunu ifade eden Gökçebel, öğretmenlerden de kısıtlamaya gidildiğini belirtti, 65 atanmamış kadro olduğunu söyledi. Atölye şefi olarak 1 kişinin kaldığını, 285’e yakın mekanizma bölüm şefinin de atanmadığını kaydetti. Atölyelerde teknik öğretim görevlisi olarak 45’e yakın kadronun da beklediğini,

100’e yakın kadronun azaltıldığını vurgulayan Gökçebel, “İşsiz bekleyen öğretmen adayları varken Türkiye'den öğretmen getirilmesi bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür.” şeklinde konuştu.

“Okullar kaos ve güvenlik tehdidiyle açılacak”

Okulların yeni dönemde büyük kaos ve güvenlik tehdidi altında açılacağını vurgulayan Gökçebel şunları kaydetti:

“Bugün bir çocuğumuzun veya bir öğretmenimizin başına bir şey gelecekse sorumlusu Eğitim Bakanı’dır. Bizim derdimiz kamusal, nitelikli, çağdaş, bilimsel, layık, herkese eşit özellikle sınıfsal temelde her çocuğa nitelikli kamusal eğitimin verilmesi ve geleceğimizin bunun üzerinde şekillenmesidir. Bu ülkede nitelikli bir eğitim sistemi kurmak mümkündür. Bunun önündeki tüm engellerle kavga etmeye devam edeceğiz.”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“10 yıllık kalkınma planı çerçevesinde eğitim hedefleri olmalı”

Okullarda ekonomik, tadilat, malzeme ve kadro yetersizlikleri olduğunu vurgulayan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bir kriz bizi bekliyor” dedi.

10 yıllık kalkınma planı çerçevesinde eğitim hedeflerinin olması gerektiğinin altını çizen Maviş,

“Yeni okul binalarımızın olması gerekiyor, eğitime değer verilecek noktada bir bütçe tasarlanması gerekiyor ve reform paketi içerisinde her şeyi baştan aşağı yenilememiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremine kadar, sendikaların uyarılarına Eğitim Bakanı’nın uzun yıllar kulak tıkadığını belirten Maviş, “6 Şubat'tan sonra kendi gördüğü gerçek doğrultusunda okulları güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek ‘50 yılın sorunuyla yüzleşiyoruz’ ifadesini kullanmıştı. Evet, 50 yılın sorunuyla yüzleşiyoruz aslında.” şeklinde konuştu.

“19 tane kullanım dışı ilkokul, 87 tane de konteyner sınıf var”

1974'ten önce yapılan yüzde 80 civarında bina stoku olduğunu kaydeden Maviş, bu yapılarının birçoğunun ganimet olduğunu ve zamanında kapsamlı tadilat yapılmadığını ifade etti.

“Bir okul sadece binalarıyla var olmaz. Okul laboratuarlarıyla, atölyeleriyle, kapalı, açık alanlarıyla, teknolojik imkânlarıyla var oluyor” diyen Maviş, güçlendirme çalışmaları yapılan okullarda bunların birçoğunun kaybedildiğini belirtti. Şehit Yalçın İlkokulu’nda çocuk parkının dahi kaybedildiğini dile getiren Maviş, 19 tane kullanım dışı ilkokul olduğunu ve 24 okulda toplam 87 konteyner sınıf kurulduğunu kaydetti.

Maiş, konteyner sınıfların sadece binaların kullanılamamasından kaynaklanmadığını, öğrenci sayısının artmasından dolayı da kurulduğunu dile getirdi.

“Okulların % 18’i konteyner yapılardan oluşuyor”

Okulların yüzde 18'inin konteyner yapılardan oluştuğuna işaret eden Maviş, “Bu binaların verimliliği, sürdürülebilirliği, ergonomisi ve estetiği de önemli. Şehit Yalçın İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, toplama kamplarına benzedi.” dedi.

Konteyner sınıfların eğitim için tasarlanmadığını belirten Maviş, “Eğitimcilerden fikir de alınmadı. Tek bir yapıda üretiliyorlar. Renkleri, havalandırması çocuklara uygun değil. Klimalar çalışıyorsa soğuk ve sıcaktan korunabiliyorsunuz. Klimalar çalışmazsa bu binaların içerisinde oturmak mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Maviş; konteyner sınıflarda eğitim alacak öğrencilerin sınavlara hazırlık, öğrenme, okuma, yazma aşamalarında ve hazırlık noktasında sıkıntılar yaşanacağını kaydetti.

Maviş, "Konteyner sınıfta koştuğunuzda çocuklar alttan ses gelir, yağmur yağdığında ise üstten ses gelecek. Elektrik kesilirse sıcaktan ders yapamayacaksınız. Yazın sıcakta, kışın ise soğukta ders yapmak mümkün değil" diyerek, sınıfların öğrencilere uygun koşullarda eğitim sunmadığını vurguladı.

“8 okulda güçlendirme çalışmaları sürüyor”

8 okulda güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, 10 okulda da ise tamamlandığını belirten Maviş, okullardaki öğrencilerin güvenliği ile ilgili endişe duyduklarını belirtti. İlkokulda öğretim gören çocukların inşaat ortamlarına ilgisi olduğuna işaret eden Maviş, “Bu yıkım, döküm halindeki olan binalara girmeyeceklerinin, başına bir iş gelmeyeceğinin garantisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

“16 Eylül’de her aile öğrencisini alıp okula gelmesi gerekiyor. Çocuğunun okuyacağı ortamda bir güvenlik zafiyeti varsa sendikayla, öğretmenlerle birlikte önlem alması gerekiyor” diyen Maviş, Şehit Yalçın İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Akova Yıldırım İlkokulu’nun bu binalardan olduğunu vurguladı. Maviş, Karaoğlanoğlu ve Minareliköy’deki okullarda da ek derslikler olduğunu söyledi, bu okullara da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Gerekirse eğitimi belirli bir süre askıya alacağız”

Okulların eksik öğretmenle açılma ihtimali olduğunu belirten Maviş, 240 geçici öğretmen ihtiyacı olduğunu söyledi, ilkokul ve okul öncesi öğretmeninin mülakatı başarıyla geçmesine rağmen atanmadıklarını belirtti.

Maviş sözlerine şöyle devam etti:

“Pazartesi günü okulları açacağız. Ama ilk gün çocuklar kitapsız, okulsuz, öğretmensiz kalırsa ve sıralarında veya oyun alanlarında riskli bir ortamla karşılaşırlarsa Eğitim Bakanlığı bilsin ki ailelerle ve öğretmenlerimizle birlikte hiçbir çocuğu riske atmayacağız ve gerekirse çocukların güvenliği için eğitimi belirli bir süre askıya alacağız.”