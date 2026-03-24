“Eğitim Bakanlığı’nda çalışan kişi sahte hesapla itibar suikastı yapıyor”

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal, son dönemde şahsına yönelik sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlara tepki gösterdi, yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

Ünal, “Son zamanlarda şahsıma yönelik sahte hesaplar üzerinden yapılan itibar zedeleyici paylaşımları dikkatle takip etmekteyim. Bu tür eylemler hem etik değildir hem de hukuki sorumluluk doğurur.” dedi.

Gerekli tespitlerin yapıldığını belirten Ünal, “İlgili kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Bu tür davranışlarda bulunan herkesin, yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.

Benzer durumlara maruz kalanlara da çağrı yapan Ünal, “Aynı şekilde, benzer durumlara maruz kalan herkesi de bu tür hesapları tespit edip hukuki yollara başvurmaya davet ediyorum.” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Kimsenin bir başkasının itibarına zarar verme hakkı yoktur. Burada konumunuza kadar nereden bağlanıp hakaret ettiğiniz kadar bütün bilgileri paylaşıyorum beni polise şikayet etme hakkınız doğmuştur lütfen şimdi gidip hemen gerekli işleminizi başlatın !!! Bu hesabı yöneten arkadaş Eğitim Bakanlığı’nda çalışan … Milli eğitim Bakanlığı’nın internetine bağlanıp hükumete şahsıma ve hükumete yakın kişilere itibar suikastı yapan kişi, kim olduğunu biliyorum lütfen şimdi çıkıp gidip polise ‘Benim IP adresimi paylaştı’ diye şikayetçi ol. Eğer olmazsa ismini de ifşa edeceğim. Devamı var” dedi.