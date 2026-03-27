“Eğitim Bakanlığı’na dava açacağız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkedeki yabancı uyruklu çocukların okullara kaydı için “dil sertifikası” şartı konmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Eğitim Bakanlığı’na dava açacaklarını duyurdu.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa’nın 59’uncu maddesinde devlete, özel veya kamu ayrımı gözetmeksizin her çocuğun eğitim hakkını koruma ve denetleme görevi verildiğini ifade etti.

Yasaların “KKTC vatandaşı” ya da “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ayrımı yapmadığını kaydeden Maviş, her çocuğun 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadarsa ücretsiz eğitim hakkına sahip olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığı’nın 2024'te yayınladığı genelgelerle bu Anayasal hakkı ihlal ettiğini savunan Maviş, okullara kayıt için getirilen “dil sertifikası” şartının hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Bu uygulama ile çocukların Atatürk Öğretmen Akademisi veya özel kurumlardan Türkçe yeterlilik belgesi almaya zorlandığını belirten Maviş, bunun ailelere, 12 bin TL ile 18 bin TL arasında ek maliyet yüklediğini kaydetti.

Burak Maviş, bakanlığın bu yöntemle, yabancı nüfusun yoğun olduğu bölgelere hizmet götürme sorumluluğundan kaçtığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Yasası’nın 9’uncu ve 49’uncu maddelerine göre, eğitimin her birey için bir hak ve ödev olduğunu ifade eden Maviş, yayımlanan genelgenin hem Anayasa’ya hem de ilgili yasalara açıkça aykırı olduğunu belirtti.

“Çocuklarını okula kaydettiremeyen ailelerin ağır para cezaları, hatta 6 aya kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya bırakıldığını” belirten Maviş, bakanlığın çocukları eğitim sistemine dahil etmek yerine onları dışlayan bir yaklaşım benimsediğini kaydettği.

Ortada ciddi bir “Anayasal suç” olduğunu ileri süren Maviş, bu suça ortak olunmaması gerektiğini belirterek, KTÖS olarak Eğitim Bakanlığı’na dava açacaklarını duyurdu.



Yabancı ailelere çağrı… “Ücretsiz hukuki destek sağlamaya hazırız”

Mağdur yabancı ailelere de çağrıda bulunan Maviş, çocukları eğitim sistemi dışına itilen ailelerin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğunu, sendika olarak ücretsiz hukuki destek sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Bu hukuksuzluğa hep birlikte karşı durulması gerektiğini kaydeden Maviş, baroları ve sivil toplumu da göreve çağırdı.