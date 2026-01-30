Recep DAL

Bugün okullarda karne zili çalarken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimde ilk dönemi Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) önünde yaptığı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Açıklamada konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreter Tahir Gökçebel, eğitimde yaşanan sorunların büyüyerek devam ettiğini vurgulayarak hükümeti ve Eğitim Bakanlığı’nı sert sözlerle eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Eğitim Bakanlığı sınıfta kaldı, karnesi kırıktır”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Eğitim Bakanlığı sınıfta kaldı, karnesi kırıktır” diyerek sözlerine başladı. 6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen eğitimin hâlâ konteynerlerde sürdüğünü ifade eden Eylem, bina güvenliği açısından risk barındıran 18 okuldan dokuzuna bugüne kadar “çivi dahi çakılmadığını” söyledi.

Çocukların risk altında eğitim gördüğünü vurgulayan Eylem, sahte diploma ve usulsüzlük iddialarının da gündemde olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler hakkında bazı iddialar bulunduğunu anımsatan Eylem, Öztürkler’in geçmişte Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatarak, Eğitim Bakanlığı’nın bu konulardaki tutumunun da “şaibe yarattığını" vurguladı.

Öğretmen kadrolarındaki eksikliklerin sürdüğünü ifade eden Eylem, okullarda akran zorbalığına karşı eylem planı çıkarılması gerekirken sendikaların bu sürecin dışında bırakıldığını dile getirdi. Kalabalık sınıflarda eğitim yapıldığını, sınıfların birleştirilerek daha da kalabalıklaştırıldığını söyleyen Eylem, tüm bu imkânsızlıklar içinde “ideolojik tam gün dayatması” uygulandığını kaydetti.

Şiddet ve akran zorbalığında en önemli etkenlerden birinin sürenin uzatılması olduğunu savunan Eylem, Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü hakkında bazı gerekçelerle soruşturma açıldığını, denetmenlerin polis gibi kullanıldığını belirtti. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, eylem ve grevlerle eğitim hakkının alındığını öne sürdüğünü anımsatan Eylem, “Eşitsizliği yapan kendisidir” dedi.

Eylem, eğitimi yönetenlerin ve hükümette olanların hesap vermediğine vurgu yaparak, “Münferit olaylar üzerinden tüm öğretmeni suçlayan anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, sivil polislerin yanında üniformalı polislerin de eyleme geldiğini belirten Eylem, “Kendileri bu kadar zan altındayken bunu yapmaları da şaibelidir” diye konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Bakan Çavuşoğlu, kardeşinin taciz olayını kapatıyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise hükümetin içine düştüğü durumun “çok korkunç” olduğunu savunarak, bunun “geleceğimizi çalan bir tablo” olduğunu söyledi. “Al birini vur ötekine. Nereye baksak hırsızlık ve yolsuzluk var” diyen Gökçebel, Eğitim Bakanı’nın siyaset yaptığını ancak işini yapmadığını ifade etti.

Geleceği harcanan bir nesille karşı karşıya olunduğunu ifade eden Gökçebel, eğitimde nitelik konuşulması gerekirken “olmayan gündemlerle sorunların büyütüldüğünü” dile getirdi. Soruşturmaların, işini yapan ve eyleme katılan öğretmenler üzerinden yürütüldüğünü belirten Gökçebel, Bakan Çavuşoğlu’nu da ağır sözlerle eleştirdi.

Gökçebel, “Bakan Çavuşoğlu, kardeşinin taciz olayını kapatıyor” iddiasında bulunarak, bu iddialara cevap vermesi gereken bakanın başka konularla uğraştığına dikkat çekti. Diploma sahtekârlığı sürecinde bakanın nerede olduğunu soran Gökçebel, kapatılmaya çalışılan suçlar nedeniyle “münferit suçlular” yaratılmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

Hakkındaki iddialarla ilgili bakanın hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Gökçebel, “Biz bunlara seyirci kalmayacağız. Kimse soruşturmadan kaçmamalı” dedi. Eğitim Bakanı’nın siyaseti, toplumu kandırma aracı olarak kullandığını ve toplum üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Gökçebel, bu anlayışa karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.