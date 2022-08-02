Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikleri ve gerekçelerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikleri ve gerekçelerini açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikleri ve gerekçelerini açıkladı.
Öğretmen sendikalarının karşı çıktığı ve eylem kararı aldığı değişikliklerle ilgili detayları paylaşan Bakanlık halen yürürlükte olan yasada değişiklik öngörülen maddeleri ve gerekçelerini duyurdu.
Fotoğraf: Kıbrıs Objektif
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