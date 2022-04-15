Eğitim Bakanlığı: “390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personel pozitif”

Sınav haftası ile geride kalan eğitim günlerinde okullardaki vaka sayısı da düştü.

Eğitim Bakanlığının açıkladığı 15 Nisan tarihli okullardaki güncel COVID-19 tablosunda, 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

97 öğrenci, 11 öğretmen, 1 personel de karantinaya girdi. 2 sınıf kapandı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 0,78.

Geçtiğimiz hafta okullardaki pozitifleşme oranı % 1,41 iken bu oran 15 Nisan haftasında 0,78’e düştü.

2-8 Nisan haftasında okullarda 704 öğrenci, 119 öğretmen ve 14 personelin COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.