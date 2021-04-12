Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu: “12. sınıflarda 6 temaslı öğrenciden 2’si pozitife döndü”

12. sınıflarda “temaslı” olarak karantina otelinde olan 6 öğrenciden ikisinin COVID-19 testi dördüncü gününde pozitife döndü.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bulaşın okula gitmeyen ve çalışan bir öğrenciden, dış kaynaklı olduğunu ve durumun kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Panik yaratacak bir ortam bulunmadığını dile getiren Amcaoğlu, “Mutlaka arada COVID-19 olanlar çıkacaktır. Ama okullarda patlama oldu diyemeyiz” yorumunu yaptı.

Okullarda COVID-19 paniği yaşandığıyla ilgili iddiaları YENİDÜZEN’e değerlendiren Amcaoğlu, Anafartalar Lisesi’nde okula gitmeyen ve berberlik yapan bir öğrencinin okuldaki arkadaşı olan 12. sınıf bazı öğrencilerle teması olduğunu, ilk etapta söz konusu çocuğun pozitif olduğunun ortaya çıktığını, akabinde okuldan 6 öğrencinin karantina oteline alındığını anlattı.

Amcaoğlu, “Anafartalar lisesinde berber olan bir çocuk, okuldan arkadaşları ile temaslıdır, berber çocuk pozitif olarak, 6 tane de okul arkadaşı temaslı olarak 5 Nisan’da otele yerleştirildi.

Bu çocuklardan iki tanesi 9 Nisan’da pozitife döndü. Okullarda bir öğrenci patlaması olmadı.

Otelde temaslı olan 6 tane 12. Sınıf öğrencisi var. İlk testleri 5’inde negatifti, ikisi 9 Nisan’da pozitif oldu.” dedi.

“Dedikoduyla eğitimi idare mi edeceğiz?”

Sendikaların ‘okullar yüz yüze açılsaydı bu rakamlar çok artacaktı’ gibi bazı paylaşımları olduğunu dile getiren Amcaoğlu, bunun bilimsel olmadığını savundu. “Dedikoduyla eğitimi idare mi edeceğiz?

Biz komite kararlarını yerine getiriyoruz.” yorumunda bulundu.

“Mutlaka arada COVID-19 olanlar çıkacaktır”

Yakın Doğu, DAÜ gibi okulların da çeşitli sınıflarında vaka çıktığını işaret eden Amcaoğlu, “Mutlaka arada COVID-19 olanlar çıkacaktır. Ama okullarda patlama oldu diyemeyiz. Kimseyle dalaşmadan bu süreci bilimsel verilerle idare etmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, yarın akademik takvimin de açıklanacağını kaydetti.