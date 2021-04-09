“Aşı gelirse, 12. sınıf eğitim personeli Salı günü aşılanacak”

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den beklenen aşıların gelmesi halinde Salı gününden itibaren 12. sınıflara eğitim veren öğretmenlerle birlikte okul personelinin de aşılanacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Amcaoğlu, bu sayının bin 511 olduğunu belirtti, sendikalarla da gerekli görüşmeyi yaptıklarını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ise bin 500 civarında eğitim çalışanın aşı beklediğini söyledi, eğitim adına çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Gökçebel, bakanlıkla dün yapılan görüşmede eğitim çalışanlarının aşılamasının Pazartesi ya da Salı günü yapılabileceğine dair kendilerine bilgi verildiğini ancak bu durumun henüz kesinleşmediğini aktardı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda vereceği kararı beklediklerini söyleyen Gökçebel, “Bizler yüz yüze eğitimden yanayız” dedi.

Gökçebel, şu anda ülkede 10 bin aşı stoku olduğunu, söz konusu aşıların kullanabileceğini ifade etti.