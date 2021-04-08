Bazı 11.sınıf öğrencileri sınavlara katılım işlemleri için okula çağrılıyor

Eğitim Bakanlığı, uluslar arası sınavı olan bazı 11. Sınıf öğrencilerin sınavlara katılım işlemleri için okula çağrılacağını, bunun için Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli onayın beklendiğini belirtti.

Uzun süredir devam eden online eğitimin ardından sadece 12. Sınıf öğrencilerin seyreltilmiş yüz yüze eğitime dönme kararından sonra bazı 11. Sınıf öğrencilerinde de açılıma gidiliyor.

Eğitim Bakanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada uluslar arası sınavı olan bazı 11. Sınıf öğrencilerinin özellikle özel okullarda sınavlara katılım işlemleri için okula çağrıldığı öğrenildi. Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yapılan bu çağrının Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak olan izni dahilinde yapılacağı bilgisini YENİDÜZEN ile paylaştı. Verilen bilgide bazı 11. Sınıf öğrencilerinin uluslar arası sınavları olduğu, bu doğrultuda katılım işlemleri için okula çağrılacağı ifade edildi. Söz konusu çağrı için Sağlık Bakanlığı’ndan onay beklendiği de aktarıldı.