Efe Sağıroğluları Almanya’daki "Uluslararası Donaufest Marimba Yarışması”nda birincilik kazandı

Kıbrıslı Türk genç marimba sanatçısı Efe Sağıroğluları, Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenen "Uluslararası Donaufest Marimba Yarışması- 2026"da birincilik ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası Donaufest kapsamında düzenlenen ve 2026 yılında ilk kez marimba dalında gerçekleştirilen yarışmaya, Tuna boyu ülkelerindeki 11 farklı kentte bulunan konservatuvarların belirlediği genç sanatçılar katıldı. Avrupa'nın seçkin genç marimbacılarının bir araya geldiği yarışmada katılımcılar, uluslararası alanda saygın sanatçı ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından teknik yeterlilik, müzikal yorum, sanatsal ifade ve sahne performansı açısından değerlendirildi. Yarışmaya Türkiye adına katılan Kıbrıs Türkü Efe Sağıroğluları, sergilediği üstün performansla birincilik ödülüne layık görüldü.

Efe Sağıroğluları ayrıca 2028'de 8.si yapılacak Uluslararası Tuna Festivali kapsamında, misafir sanatçı olarak konser verme ödülü de kazandı. İki yılda bir düzenlenen müzik yarışmasında Tuna Nehri ülkelerinin en iyi genç müzisyenleri karşı karşıya geliyor.

Yarışmanın ardından Almanya'da yayınlanan "Südwest Presse" Gazetesi ile "Neu Ulmer" Gazetesi sanat-kültür sayfalarının muhabirleri Efe Sağıroğluları ile yaptıkları söyleşileri sayfalarında yayınladı.

Hâlen Avusturya'daki Anton Bruckner Privatuniversität'de Prof. Bogdan Băcanu'nun öğrencisi olarak eğitimini sürdüren Efe Sağıroğluları, 2026 yaz döneminde İsviçre Lucerne Festival Orkestrası ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de konserler verecek.