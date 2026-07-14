“Oğlumla aynı hastanede görev yapmanın gururunu yaşıyorum”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardiyoloji uzmanı olarak göreve başlayan oğlu Dr. Berk Erdinç ile aynı hastanede görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Hekimliğin zorlu ve maliyetli bir eğitim sürecinin yanı sıra yüksek sorumluluk, ekip ruhu, empati, sürekli kendini yenilemeyi ve büyük özveriyi gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Gürkut, meslek hayatının 35. yılında anlamlı bir dönüm noktası yaşadığını belirtti.

Gürkut, "Bugün oğlum Dr. Berk Erdinç ile resmen aynı hastanede görev yapıyoruz. Benim için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz derecede duygusal bir gün" ifadelerini kullandı.

Dr. Berk Erdinç'in Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak göreve başladığını, haftanın bir günü ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde hizmet vereceğini aktaran Gürkut, oğlunu yalnızca bir anne olarak değil, yıllardır mesleği birlikte konuştukları bir hekim olarak da tanıdığını söyledi.

Oğlunu "tanıdığı en vicdanlı, en adaletli ve en donanımlı hekimlerden biri" olarak nitelendiren Gürkut, "Hastaları çok şanslı olacak" dedi.

Genç hekimlerin önünde zorlu nöbetler, uykusuz geceler ve sevdiklerine ayıracakları zamandan fedakârlık etmeyi gerektiren uzun bir meslek yaşamı bulunduğunu ifade eden Gürkut, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Yolun açık olsun Berk'im. Bilgini vicdanınla, emeğini insan sevgisiyle birleştirdiğin sürece bu meslek sana da hastalarına da çok şey katacak. Seninle gurur duyuyorum."