Takla atan araçta 3 kişi yaralandı

Girne-Değirmenlik ana yolunda meydana gelen trafik kazasında biri sürücü olmak üzere üç kişi yaralandı. Kazada iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 04.30 sıralarında, Girne-Değirmenlik ana yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana geldi.

Çetin Yaramış (20) yönetimindeki HS 054 plakalı araç, Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak kayalara çarptı ve takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Çetin Yaramış ile araçta yolcu olarak bulunan Furkan Uzun (20) ve Samet Çelik (19), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Çetin Yaramış ile Furkan Uzun, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınırken, Samet Çelik tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.