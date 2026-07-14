Girne Belediyesi: “Etkinlik tanıtım süreçlerinde onaylı basın görselleri tercih edilmeli”

Girne Belediyesi, etkinlik tanıtım süreçlerinde, kullanılacak sanatçı görsellerinin yapay zekâ ile oluşturulmamasını ve sanatçıların veya resmi temsilcilerinin onayladığı mevcut basın görsellerinin tercih edilmesini istedi.

Girne Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde bazı tanıtım çalışmalarında sanatçılara ait görsellerin yapay zekâ destekli uygulamalar aracılığıyla yeniden oluşturulduğunu gözlemlediklerini ancak bu tür uygulamalar sonucunda sanatçıların gerçek görünümlerini yansıtmayan, kişisel imajlarına zarar verebilecek ve sanatçıların onayını almayan görseller ortaya çıktığını belirtti.

Belediye, sanatçıların görsel kimliklerine saygı göstermek, kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi aktarımı sağlamak adına; festival ve etkinlik haberlerinde kullanılacak sanatçı görsellerinin yapay zekâ ile oluşturulmamasını, sanatçıların veya resmi temsilcilerinin onayladığı mevcut basın görsellerinin tercih edilmesini istedi.

Girne Belediyesi, basın kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliğinin, doğru iletişim ilkeleri ve karşılıklı hassasiyet çerçevesinde devam etmesini temenni etti.