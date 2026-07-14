SOS Çocukköyü Derneği’nden çocukların doğum günü kutlamaları için bağış kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, "Her Çocuk Doğduğu Günü Neşeyle Hatırlamayı Hak Eder" mesajıyla başlattığı kampanyada, çocukların doğum günü kutlamaları için bağış toplayacak.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, kampanya ile bakım ve destek gören çocukların doğum günlerini unutulmaz anılara dönüştürmek, çocukların kendilerini değerli ve hatırlandıklarını hissettikleri doğum günü kutlamalarına destek olmak isteniyor.

Kampanya ile bağışçılar, pasta, hediye, kutlama veya tam sponsorluk seçeneklerinden birini tercih ederek çocukların doğum günü kutlamalarına katkı sağlayabilecek.

Bağışlar, https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ üzerinden “Pasta Desteği 500 TL, Hediye Desteği 1.000 TL, Kutlama Desteği 1.500 TL ve Tam Sponsorluk 3.000 TL” seçenekleri ile yapılabilir. Detyalı bilgiye ise 0548 830 04 59 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Akarsu: “Yapılacak her katkı, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasına destek olacaktır”

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bir çocuğun doğum günü, sadece takvimdeki bir tarih değil; sevildiğini, değer gördüğünü ve hatırlandığını hissettiği çok özel bir gündür. Her çocuğun bu duyguyu yaşayabilmesi için toplumun dayanışmasına ihtiyaç var. Yapılacak her katkı, çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesine ve geleceğe umutla bakmasına destek olacaktır" ifadelerini kullandı.