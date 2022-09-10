Edremit'te yangın
Edremit köyünde saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük makilik alan yandı.
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Edremit köyünde Santafe Villaları mevkiinde dere yatağı içerisinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük makilik alan yandı.
Yangına polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri müdahale etti.
Polisin açıklamasına göre, yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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