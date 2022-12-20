Edremit’te iş kazası: Beton zemine düşüp yaralandı

Edremit’te, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın ikinci katındaki teras kısmında, dün saat 11:30 sıralarında 44 yaşındaki Kemal Çiçek brüt betonların temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

Kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sağ diz, sol ayak ve sol el bileklerinde kırık teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.