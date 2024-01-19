Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yabancılara mülk satışı ve nüfus planlaması konularında düzenleme yapılmazsa, varlığımız tartışılır hale gelecek” ifadelerini kullandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Paşaköy’ü ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını dinledi ve CTP’nin çözüm önerilerini yurttaşla paylaştı. Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma gerçekleştirdi.

“Çocuklarımız gözlerini göç yollarına dikti”

Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki sıkıntıları herkesin günlük yaşamı içinde hissettiğini vurguladı. Memlekette ciddi bir yoksullaşma yaşandığına dikkat çeken Erhürman, “Bu yoksullaşma maalesef bizi yok etme noktasına getiriyor” dedi. Çocukların gözlerini göç yollarına diktiğine işaret eden Erhürman, gençlerin artık “Ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum” diye söylediklerinin altını çizdi. Yoksullaşmanın uzunca süreden beridir yaşandığını vurgulayan Erhürman, asgari ücretin yükseldiğini fakat alım gücünün yükselmediğini belirtti. Erhürman, “Normal ülkelerde asgari ücretin yüzde 50 yükselmesi, alım gücünü de yükseltir. Bizdeki tekerlek artık böyle dönmüyor” ifadelerini kullandı. Ülkede süt fiyatının bir gecede 10 lira yükseldiğini hatırlatan Erhürman, yaşanılan döngüdeki “tekerleğin” kırılması gerektiğini söyledi ve aksi takdirde söz konusu sorunun kadere dönüşeceğini ifade etti.

“Bu döngü alım gücümüzü yükseltmiyor”

Hayat pahalılığının dört ayda bir verileceğini, bu döngünün aynı şekilde devam edeceğini belirten Erhürman, “Bu tekerleğin altında ezileceğiz. Bu döngü bizi kurtaracak bir döngü değildir” dedi. Erhürman, adına hükümet denilen yapının, gelirleri de bütçe içinde sakladığına dikkat çekti. “Asgari ücret 24 bin TL oldu ve asgari ücretlinin alım gücü arttı mı? Asgari ücret 48 bin TL olsa da önemli olan o parayla ne alınabileceğidir” diyen Erhürman, kamuda çalışanlar için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti. Erhürman, “Bu döngü bizim alım gücümüzü yükseltmiyor” dedi. Memlekette alım gücümüzü düşüren bir şeyin bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, “Sütün fiyatının, etin fiyatının artması, piyasada artık bizim alım gücümüze bakarak gerçekleşen olaylar değildir. İki senedir anlatıyoruz, bir gerçeklik var. Biz artık ev alamaz duruma geldik bu memlekette. Ev alamıyoruz, ev yapamıyoruz. Piyasada alıcı artık Kıbrıslı Türkler değildir. Piyasayı yabancılar belirliyor” dedi.

“Hastanelerde yer bulamıyoruz”

Marketlerde duyulan Türkçe sayısının her gün azaldığına işaret eden Erhürman, ikinci el araba almanın dahi imkansız hale geldiğini vurguladı. Erhürman, “Okullardaki sınıflarda ana dili Türkçe olmayanların sayısı, ana dili Türkçe olanlardan fazla hale geliyor. Hastanelerde yer bulamıyoruz” ifadelerini kullandı. CTP olarak iki seneden fazla bir süredir, yabancılara mülk satışı ve nüfus planlaması konusunu gündeme getirdiklerini söyleyen Erhürman, “Bu konularda düzenleme yapılamazsa, varlığımız tartışılır hale gelecek” diye konuştu. Ülkedeki nüfusu artık trafiğin de kaldırmadığına işaret eden Erhürman, yabancıların büyük bir kısmının da artık trafik düzenimi bilmediğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Kendilerini hükümet olarak tanımlayan arkadaşlar, önümüze hiçbir proje koymuyor” diye konuştu.