"Duyumları teyit edemedik, resmi açıklamaları bekleyin"

Başbakan Ünal Üstel Ercan Havaalanı'nda açıklama yaptı, "Duyumlara kulak vermeyin, resmi açıklamaları bekleyin" dedi.

Adıyaman'da bulunan ve haber alınamayan kafileye ilişkin kendilerinin de bir takım duyumlar aldıklarını belirten Üstel, bu duyumların teyit edilemediğini de açıkladı.

Kahramanmaraş'taki kafileni adaya gelişi için çalışma başlatıldığını söyleyen Üstel, bu kafilenin yarın adaya ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Şu ana kadar ellerine ulaşan sağlıklı bilgi olmadığını da yineleyen Üstel, "Bekleyin, biz aldığımız zaman sizlere de sağlıklı bilgi ulaştıracağız" dedi.