"Duvarları yıkacağız"

Kıbrıs'taki ilk toplumlararası Onur Yürüyüşü etkinliği olan “United By Pride” dün ikinci kez düzenlendi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, adanın iki yarısından başlayan paralel yürüyüşler ara bölgede birleşirken, konuşma ve düzenlenen eğlenceler eşliğinde LGBTİ+ hakları ile ilgili farkındalık yaratıldı ve adanın yeniden birleşmesi için mesajlar verildi.

Lefkoşa'da Eleftheria Meydanı ve Kuğulu Park'tan başlayan iki paralel yürüyüş, ara bölgede bulunan Ledra Palas Hotel önünde buluştu; kapsayıcılık, adalet, barış ve birlik mesajı verildi.

Etkinlik organizatörleri Queer Collective Cy ve Kuir Kıbrıs Derneği öncülüğünde ve Kıbrıs Üniversitesi LGBTQIA+ & Müttefik Öğrenciler Kulübü, LGBT Pilipinas, Kıbrıs Afrikalı LGBTIQ+ Topluluğu, Kıbrıslı LGBTQ+ Diasporası, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi LGBTQI+ Topluluğu sahnede açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'taki ve dünyanın dört bir yanındaki LGBTİ+'lara sınırların ötesinde güçlü bir dayanışma mesajı gönderen örgütler şu sözleri söyledi:

‘’Farklı örgütlerden oluşan birleşik bir cephe olarak bizler; varlığı, görünürlüğü ve kesişimselliği vurgulayarak Onur Yürüyüşlerini yeniden tanımlıyoruz. Onur Yürüyüşleri politiktir! Bu alandaki varlığımız politik bir eylem ve mesajdır! Mücadelelerimiz birbiriyle bağlantılıdır ve yasal değişikliklerin ötesine geçerek ırk, etnik köken, sosyal statü, din ve kimliklerimizi şekillendiren tüm özellikleri de kapsamaktadır.

Bölücü ve aşırılık yanlısı söylemlerin yükselişi, sahip olduğumuz özgürlük ve hakları tehdit etmekte ve karşı karşıya olduğumuz ataerkillik, kapitalizm, ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik, cis-hetero normatiflik, sağlamcılık, yolsuzluk ve tüm varlıkların sömürülmesi gibi gerçek sorunlarımızdan dikkatleri dağıtmaya hizmet etmektedir. Bizi susturmaya ve marjinalleştirmeye çalışıyorlar ama biz dimdik ve kararlı duruyoruz.‘’

Birlikte, kimliği ne olursa olsun herkesin saygı gördüğü ve kutlandığı bir toplum oluşturacağı sözünü veren örgütler ‘Biz buradayız, queeriz ve bu duvarları yıkacağız!’ diyerek etkinliği sonlandırdı.