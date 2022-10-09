‘Düşük notlarını sahte belgede yükseltti, okula kayıt yapmaya çalıştı’

Düşük notlarını, sahte olarak düzenlediği ders notları dökümü üzerinde yükselterek okul kaydı yapmaya çalıştığı iddiası ile tutuklanan zanlı H.C.D mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru Mehmet Dağdelen, zanlının 12 Ağustos 2022 tarihinde, notlarının düşük olması sebebiyle, okul kaydı yaptırabilmesi için sahte olarak düzenlediği ders notları dökümünü (Transcript) Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci İşleri Bölümüne, elektronik posta yolu ile göndererek suç işlemeye teşebbüs ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikayet üzerine arana kişi olarak kaydedildiğini ve 8 Ekim 2022 tarihinde ülkeye giriş yapmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis zanlı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini yapmış olduğu beyanlarının araştırılacağını ayrıca söz konusu evrakın orijinalinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.